Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED

Недорогие смарт-часы Honor Choice Watch 2i оснащены ярким AMOLED-экраном с поддержкой режима Always-on-Display. Предоставляют фунции контроля параметров здоровья, выбор из 109 спортивных режимов, выполнены в корпусе с защитой от воды и пыли, обеспечивают длительное время автономной работы.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Комплектация

Комплект включает зарядный кабель с магнитным креплением, силиконовый ремешок, руководство пользователя. Собрано все в коробке в форме куба с минималистичным оформлением.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Внешний вид

Представлены в черном и белом вариантах исполнения. Вместе с цветом комплектного ремешка меняется и цвет окраски рамки. По исполнению напоминают Apple Watch.

Обзор Honor Choice Watch 2i

На правой грани колесико, отвечающая за навигацию по меню и переключение пунктов, микрофон и механическая кнопка. Схема расположения удобна и исключает случайные нажатия во время ношения. Основное же взаимодействие с интерфейсом будет осуществляться через сенсорный экран.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Внутренняя сторона из матового пластика. В центре датчики контроля здоровья. Ниже пара металлических контактов с магнитным креплением.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Для крепления ремешка используется быстросъемный механизм. Нажать на фиксатор и отсоединить, при установке зафиксировать до щелчка. В комплекте идет из гипоаллергенного силикона с регулировкой по объему обхвата при помощи язычка.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Лицевая сторона с защитным стеклом, форма прямоугольная с закругленными углами. Следы пальцев с него легко удаляются при помощи салфетки.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Сборка корпуса у Honor Choice Watch 2i плотная. Защищены от пыли и воды со степенью IP68. Можно принимать душ, купаться в бассейне.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Экран и оснащение

Для вывода изображения используется AMOLED экран с диагональю 1.85 дюймов с разрешением 450х390 пикселей. Высокая плотность пикселей обеспечила четкое отображение элементов оформления и мелких букв. Высокая пиковая яркость, позволяющая эксплуатировать часы в любое время суток и под прямыми солнечными лучами. В режиме ожидания поддерживается Always-on-Display.

Обзор Honor Choice Watch 2i

На борту датчики отслеживания частоты сердечного ритма, уровня кислорода в крови. Анализируют фазы сна. Этот набор дает возможность контроля активности и параметров здоровья, но и вести анализ всей активности за день, даже когда владелец спит. Встроенного аккумулятора в них хватает на 3-5 дней работы в зависимости от активности мониторинга параметров здоровья.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Софт

Для соединения со смартфоном Honor Choice Watch 2i используют Bluetooth 5.3. На смартфон будет необходимо установить приложение. Добавление проходит быстро, после этого стартовая настройка и проверка наличия обновления прошивки. Главный экран включает сводную информацию по активности за день. По каждому пункту помимо параметров есть краткая сводка или рекомендация.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Любой из параметров можно раскрыть посмотреть данные за интервалы времени или сразу за несколько дней. Здесь же подробная аналитика.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Доступен выбор спортивных режимов под разные типы тренировок. Для проведенных можно смотреть подробную запись, которая включает расход калорий, время и другие параметры, актуальные конкретно под этот тип задачи.

Обзор Honor Choice Watch 2i

В приложении доступна библиотека по циферблатам. Тут есть как просто декоративные, так и те что акцентируют данные активности. Выбрать есть из чего.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Детальные настройки. Выбираются приложения для вывода уведомлений. Задаются избранные контакты, будильники, локация для вывода погоды.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Интерфейс

После проведенной настройки большинство функций будет доступно с экрана самих часов. Под вкус и сценарий эксплуатации выбирается циферблат. Взаимодействие с интерфейсом или с помощью механических элементов, касаний к экрану или свайпами.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Вывод списка предустановленных приложений и функций в виде облака иконок. Расширение не предусмотрено, но базовый набор включает все необходимое.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Контроль активности с просмотром общей сводки и детальной аналитики по параметрам.

Обзор Honor Choice Watch 2i

По уведомлениям доступен только просмотр уведомлений, для некоторых выбор ответа из заготовленных. Сам список приложений выбирается.

Обзор Honor Choice Watch 2i

С часов можно запустить измерения уровня насыщения крови кислородом, просмотреть пульс. Вести контроль потребления воды, дыхательные упражнения и другие параметры.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Интерфейс интуитивный, освоились с часами быстро. Запускается все быстро, проблем с производительностью за время изучения не было.

Обзор Honor Choice Watch 2i

Итоги

Honor Choice Watch 2i – доступные смарт-часы, выполненные в корпусе с защитой от воды, оснащенные набором датчиков контроля здоровья и ярким AMOLED-дисплеем. Хорошие показатели автономной работы, поддержка iOS и Android, приложение на русском языке.
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