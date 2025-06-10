Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED

Недорогие смарт-часы Honor Choice Watch 2i оснащены ярким AMOLED-экраном с поддержкой режима Always-on-Display. Предоставляют фунции контроля параметров здоровья, выбор из 109 спортивных режимов, выполнены в корпусе с защитой от воды и пыли, обеспечивают длительное время автономной работы.

Комплектация

Комплект включает зарядный кабель с магнитным креплением, силиконовый ремешок, руководство пользователя. Собрано все в коробке в форме куба с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Представлены в черном и белом вариантах исполнения. Вместе с цветом комплектного ремешка меняется и цвет окраски рамки. По исполнению напоминают Apple Watch.

На правой грани колесико, отвечающая за навигацию по меню и переключение пунктов, микрофон и механическая кнопка. Схема расположения удобна и исключает случайные нажатия во время ношения. Основное же взаимодействие с интерфейсом будет осуществляться через сенсорный экран.

Внутренняя сторона из матового пластика. В центре датчики контроля здоровья. Ниже пара металлических контактов с магнитным креплением.

Для крепления ремешка используется быстросъемный механизм. Нажать на фиксатор и отсоединить, при установке зафиксировать до щелчка. В комплекте идет из гипоаллергенного силикона с регулировкой по объему обхвата при помощи язычка.

Лицевая сторона с защитным стеклом, форма прямоугольная с закругленными углами. Следы пальцев с него легко удаляются при помощи салфетки.

Сборка корпуса у Honor Choice Watch 2i плотная. Защищены от пыли и воды со степенью IP68. Можно принимать душ, купаться в бассейне.

Экран и оснащение

Для вывода изображения используется AMOLED экран с диагональю 1.85 дюймов с разрешением 450х390 пикселей. Высокая плотность пикселей обеспечила четкое отображение элементов оформления и мелких букв. Высокая пиковая яркость, позволяющая эксплуатировать часы в любое время суток и под прямыми солнечными лучами. В режиме ожидания поддерживается Always-on-Display.

На борту датчики отслеживания частоты сердечного ритма, уровня кислорода в крови. Анализируют фазы сна. Этот набор дает возможность контроля активности и параметров здоровья, но и вести анализ всей активности за день, даже когда владелец спит. Встроенного аккумулятора в них хватает на 3-5 дней работы в зависимости от активности мониторинга параметров здоровья.

Софт

Для соединения со смартфоном Honor Choice Watch 2i используют Bluetooth 5.3. На смартфон будет необходимо установить приложение. Добавление проходит быстро, после этого стартовая настройка и проверка наличия обновления прошивки. Главный экран включает сводную информацию по активности за день. По каждому пункту помимо параметров есть краткая сводка или рекомендация.

Любой из параметров можно раскрыть посмотреть данные за интервалы времени или сразу за несколько дней. Здесь же подробная аналитика.

Доступен выбор спортивных режимов под разные типы тренировок. Для проведенных можно смотреть подробную запись, которая включает расход калорий, время и другие параметры, актуальные конкретно под этот тип задачи.

В приложении доступна библиотека по циферблатам. Тут есть как просто декоративные, так и те что акцентируют данные активности. Выбрать есть из чего.

Детальные настройки. Выбираются приложения для вывода уведомлений. Задаются избранные контакты, будильники, локация для вывода погоды.

Интерфейс

После проведенной настройки большинство функций будет доступно с экрана самих часов. Под вкус и сценарий эксплуатации выбирается циферблат. Взаимодействие с интерфейсом или с помощью механических элементов, касаний к экрану или свайпами.

Вывод списка предустановленных приложений и функций в виде облака иконок. Расширение не предусмотрено, но базовый набор включает все необходимое.

Контроль активности с просмотром общей сводки и детальной аналитики по параметрам.

По уведомлениям доступен только просмотр уведомлений, для некоторых выбор ответа из заготовленных. Сам список приложений выбирается.

С часов можно запустить измерения уровня насыщения крови кислородом, просмотреть пульс. Вести контроль потребления воды, дыхательные упражнения и другие параметры.

Интерфейс интуитивный, освоились с часами быстро. Запускается все быстро, проблем с производительностью за время изучения не было.

Итоги

Honor Choice Watch 2i – доступные смарт-часы, выполненные в корпусе с защитой от воды, оснащенные набором датчиков контроля здоровья и ярким AMOLED-дисплеем. Хорошие показатели автономной работы, поддержка iOS и Android, приложение на русском языке.