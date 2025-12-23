Часы OPPO Watch X3 засветились в сети

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание умных часов OPPO Watch X3, которые еще не были представлены официально. Появление устройство в базе ведомства говорит о его скором выходе. Прошлое поколение в лице OPPO Watch X2 дебютировало на китайском рынке в феврале этого года по цене в 355 долларов.

Эти часы оснащаются корпусом из нержавеющей стали, безелем из титана, вращающейся заводную головку с широким функционалом, 1,5-дюймовым AMOLED LTPO-экраном с сапфировым стеклом и яркостью до 2200 нит, водонепроницаемостью на уровне 5 АТМ, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, чипом BES2800BP, предустановленной ОС Google Wear, 8-канальным датчиком сердечного ритма, 16-канальным датчиком кислорода в крови, датчиком для измерения температуры запястья и ЭКГ, двойным модулем GPS и модулем NFC.