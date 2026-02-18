Представлен смарт-часы Reebok Rush

Компания Reebok объявила о выходе умных часов Rush, которые оценены в 70 долларов. Новинку оснастили 1,39-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 360:360 точек и кадровой частотой 60 Гц, пластиковым корпусом, силиконовым ремешком, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, автономностью до 10 дней, 80 спортивными режимами, GPS-модулем с загруженными картами, компасом, функциями измерения пульса, качество сна, количества пройденных шагов, потраченных калорий, уровня стресса и кислорода в крови, приложением Reebok Connect, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, интеграцией с чат-ботом Gemini для пользователей Android, размерами 46:46:11 мм, массой 47 граммов, батареей ёмкостью 300 мАч, поддержкой быстрой зарядки, а также чёрной, красной и золотистой расцветками корпуса.

