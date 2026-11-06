Caviar представила iPhone Duo в корпусе из золота

Компания Caviar, которая специализируется на эксклюзивной модификации смартфонов с использованием дорогих материалов, представила новую программу персонализации складного смартфона iPhone Duo. Коллекция получила название Zodiac и позволяет покупателям самостоятельно сконфигурировать внешний вид устройства в соответствии со своим знаком зодиака. Для этого Caviar разработала онлайн-конфигуратор, в котором можно выбирать материалы и варианты отделки корпуса. Вместо продажи ограниченного набора заранее подготовленных моделей компания предлагает покупателям самостоятельно определять оформление смартфона — сначала необходимо выбрать один из двенадцати знаков зодиака, после чего конфигуратор загрузит соответствующий базовый дизайн. Затем можно изменить материалы отдельных элементов корпуса, включая рамку, заднюю панель и так далее.

Для отделки рамки предлагаются серебро, позолота и титан с чёрным PVD-покрытием. Заднюю панель можно оформить кованым карбоном или различными видами кожи, включая телячью, питоновую и крокодиловую. Декоративные элементы, в том числе изображения созвездий и фоновые панели, можно украсить кристаллами Swarovski, ювелирной эмалью или вставками из метеорита. Кроме того, Caviar предлагает фактурную отделку металла. Стоимость смартфона зависит от выбранных материалов и вариантов оформления, но, конечно, даже базовые конфигурации значительно превосходят по цене обычные потребительские устройства.
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