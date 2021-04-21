Цены серии планшетов Huawei MatePad в Японии

Китайская компания Huawei выпустила множество продуктов в Японии, включая 10,4-дюймовый HUAWEI MatePad, MatePad T 10 и MatePad T 10s. В Японии планшеты выйдут с 23 апреля и приобрести их можно будет на официальном сайте Huawei Japan.

Цены:

  • HUAWEI MatePad 10.4 (Wi-Fi, 64 ГБ) - 313 долларов США
  • HUAWEI MatePad T 10 (Wi-Fi, 32 ГБ) - 220 долларов США
  • HUAWEI MatePad T 10s (Wi-Fi, 32 ГБ) - 252 доллара США
Новая серия планшетов HUAWEI MatePad - это обновление уже доступных версий планшетов с обновленными характеристиками.

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