Часы Amazfit Balance 3 появились в продаже

Компания Huami выпустила в продажу на дебютном китайском рынке умные часы Amazfit Balance 3, которые были представлены в начале этого месяца. Цена новинки составила эквивалент 370 долларов. Напомним, что часы имеют в своем оснащении 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480:480 пикселей, яркостью до 3000 нит и защитным сапфировым стеклом, корпус из нержавеющей стали или титана Grade 5 в зависимости от версии, размеры 51,4:51,4:14,6 мм, массу 62 и 55 граммов соответственно, водонепроницаемость уровня 10 ATM, двухдиапазонный GPS-модуль с антенной круговой поляризации и поддержкой шести спутниковых систем, АКБ ёмкостью 658 мАч со временем автономной работы до 21 дня в обычном режиме, систему интеллектуального анализа энергии организма HybridCharge, новый биометрический датчик BioTracker 6.0 (5PD + 2 LED) для отслеживания показателей организма, 64 ГБ флеш-памяти, микрофон, динамик, линейный вибромотор и адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 2,4 ГГц.

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