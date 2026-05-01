Представлены часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9JR

Компания Casio объявила о выходе лимитированных защищенных часов G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9JR, которые получили запоминающийся дизайн с индексами и стрелками красной и оранжевой расцветок. Новинка также характеризуется металлическими деталями безеля с многослойным IP-покрытием золотистого оттенка, ремешком из смол разных цветов, корпусом с применением биопластика, противоударной конструкцией, защитой от вибраций, грязи и пыли, архитектурой корпуса Carbon Core Guard, водонепроницаемостью до 20 ATM, размерами 58,7:52,1:16,2 мм и массой 114 граммов, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, двойной LED-подсветкой, зарядкой Tough Solar, сенсором для измерения направления, атмосферного давления, высоты и температуры окружающей среды, поддержкой Bluetooth с функцией указания направления, автономностью до двух лет в режиме энергосбережения и радиосинхронизацией времени Multiband 6. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 910 долларов.

Представлены часы Casio G-Shock GM-H5600…
Компания Casio пополнила ассортимент гибридных часов моделью G-Shock GM-H5600, которая оценена на дебютно…
Представлены часы Casio G-Shock GA-2100CM …
Компания Casio объявила о выпуске аналогово-цифровых часов моделями G-Shock GA-2100CM-5AJF, GA-2100CM-8AJ…
Представлены часы OPPO Watch X3 Mini …
Компания OPPO объявила о выпуске умных часов Watch X3 Mini, которые оценили на дебютном китайском рынке в…
Часы Casio Pro Trek PRW-B1000WM-1 оценили в 900 долларов …
Компания Casio объявила о выпуске часов Pro Trek PRW-B1000WM-1, созданный совместно с японским брендом Wh…
Часы Xiaomi Watch S5 получат ёмкий аккумулятор …
Компания Xiaomi раскрыла новую порцию подробностей об умных часах Watch S5, которые будут представлены до…
Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 оценили в 42 доллара…
Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих фитнес-браслетов моделью Band 11, которая оценена на дебю…
Титановые часы HUAWEI Watch Buds 2 оценили в 510 долларов …
Компания HUAWEI объявила о выходе умных часов Watch Buds 2, которые также получили интегрированные в корп…
Google обновила прошивку Pixel Watch…
Компания Google готовит крупное обновление для линейки Pixel Watch, которое позволит оплачивать покупки п…
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
