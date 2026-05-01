Представлены часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9JR

Компания Casio объявила о выходе лимитированных защищенных часов G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9JR, которые получили запоминающийся дизайн с индексами и стрелками красной и оранжевой расцветок. Новинка также характеризуется металлическими деталями безеля с многослойным IP-покрытием золотистого оттенка, ремешком из смол разных цветов, корпусом с применением биопластика, противоударной конструкцией, защитой от вибраций, грязи и пыли, архитектурой корпуса Carbon Core Guard, водонепроницаемостью до 20 ATM, размерами 58,7:52,1:16,2 мм и массой 114 граммов, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, двойной LED-подсветкой, зарядкой Tough Solar, сенсором для измерения направления, атмосферного давления, высоты и температуры окружающей среды, поддержкой Bluetooth с функцией указания направления, автономностью до двух лет в режиме энергосбережения и радиосинхронизацией времени Multiband 6. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 910 долларов.