Apple выпустила watchOS 27 с Siri AI

Например, запускать музыку, отправлять электронные письма или изменять цели колец активности без необходимости вручную искать нужные функции. При этом Siri AI будет доступна не сразу — функция появится только после запуска бета-версии позднее в этом году. Кроме того, для работы потребуется сопряжение Apple Watch с устройством, поддерживающим Apple Intelligence. И, к сожалению, список совместимых устройств оказался заметно ограниченным — установить watchOS 27 смогут только владельцы Apple Watch Series 9 и более новых моделей, включая Ultra 2, Ultra 3 и SE 3. То есть даже если у вас часы трёхгодичной давности, вы не сможете пользоваться новыми функциями, потому что производительности железа будет недостаточно. Это немного сбивает с толку.