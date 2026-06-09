Apple выпустила watchOS 27 с Siri AI

Вчера компания Apple официально представила watchOS 27 — новую версию операционной системы для Apple Watch. В обновлении реализована поддержка нового инструмента Siri AI, переработанная «динамическая» сетка приложений, а также множество улучшений, связанных с функциями здоровья и фитнеса. Собственно, главным нововведением выступает именно Siri AI — новое поколение голосового помощника на базе Apple Intelligence. Для него подготовили отдельное приложение Siri, которое, по словам Apple, объединяет все разговоры пользователя в одном месте. Пользователи смогут начать диалог с ИИ прямо на часах или продолжить беседу, начатую на iPhone. Siri AI также сможет выполнять действия внутри приложений.

Например, запускать музыку, отправлять электронные письма или изменять цели колец активности без необходимости вручную искать нужные функции. При этом Siri AI будет доступна не сразу — функция появится только после запуска бета-версии позднее в этом году. Кроме того, для работы потребуется сопряжение Apple Watch с устройством, поддерживающим Apple Intelligence. И, к сожалению, список совместимых устройств оказался заметно ограниченным — установить watchOS 27 смогут только владельцы Apple Watch Series 9 и более новых моделей, включая Ultra 2, Ultra 3 и SE 3. То есть даже если у вас часы трёхгодичной давности, вы не сможете пользоваться новыми функциями, потому что производительности железа будет недостаточно. Это немного сбивает с толку.
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