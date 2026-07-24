Часы Samsung Galaxy Watch 9 будут обновлять пять лет

Компания Samsung объявила, что представленные вчера умные часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 будут получать обновления ОС Wear OS в течение пяти поколений. То есть, новинки обновятся до Wear OS 12, а патчи безопасности будут приходить до 2031 года. Стоит отменить, что предыдущее поколение умных часов Samsung рассчитано на получение обновлений ОС в течение четырех лет.

Напомним, что Galaxy Watch 9 имеют в своем оснащении корпуса диаметром 40 мм и 44 мм, 1,47- и 1,34-дюймовые дисплеи Super AMOLED с разрешением 480:480 и 438:438 пикселей соответственно, пиковой яркостью 3000 нит и сапфировым стеклом, алюминиевый корпус с водонепроницаемостью 5 ATM, защиту от воды и пыли (IP68) и прочность по стандарту MIL-STD-810H, толщину 8,6 мм, массу 31,5 и 34 грамма соответственно, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon Wear Elite, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумуляторы ёмкостью 390 мАч и 445 мАч соответственно, поддержку быстрой беспроводной зарядки WPC, оптический датчик сердечного ритма, электрической активности сердца, системы биоимпедансного анализа состава тела, датчики для измерения температуры, ускорения и атмосферного давления, технологию выявления признаков апноэ во сне и непрерывный мониторинг показателей организма.
Часы HUAWEI WATCH FIT 5 Pro оценили в 300 евро …
Компания HUAWEI выпустила на глобальный рынок умные часы WATCH FIT 5 Pro, которые среди прочего могут пох…
Смарт-часы Amazfit Balance 3 оценили в 370 долларов …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Balance 3, которая получила 1,5-дюймовый экран…
Представлены водозащищенные часы Casio W-738H…
Компания Casio пополнила ассортимент цифровых часов серией W-738H, в которую вошли модели W-738H-1AJF и W…
Часы Casio G-Shock GST-B1000BD-1AJF оценили в 475 долларов…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock GST-B1000BD-1AJF и GST-B1000BD-2AJF, которые …
Realme выпустила недорогие умные часы Watch S5…
Сегодня компания Realme официально представила новые умные часы под названием Watch S5. Realme Watch S5 о…
Браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro выпустили в России …
Компания diHouse, дистрибьютор продукции Xiaomi, объявил о старте российских продаж фитнес-браслета Smart…
Часы Amazfit Cheetah 2 Ultra оценили в 600 евро …
Компания Amazfit объявила о выходе на международный рынок умных часов Cheetah 2 Ultra, одной из особеннос…
Представлены часы Samsung Galaxy Watch9…
Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch 9, которая выйдет в версиях с 40-…
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Обзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега спорта и фитнесаОбзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега спорта и фитнеса
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor