Часы Samsung Galaxy Watch 9 будут обновлять пять лет

Компания Samsung объявила, что представленные вчера умные часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 будут получать обновления ОС Wear OS в течение пяти поколений. То есть, новинки обновятся до Wear OS 12, а патчи безопасности будут приходить до 2031 года. Стоит отменить, что предыдущее поколение умных часов Samsung рассчитано на получение обновлений ОС в течение четырех лет.

Напомним, что Galaxy Watch 9 имеют в своем оснащении корпуса диаметром 40 мм и 44 мм, 1,47- и 1,34-дюймовые дисплеи Super AMOLED с разрешением 480:480 и 438:438 пикселей соответственно, пиковой яркостью 3000 нит и сапфировым стеклом, алюминиевый корпус с водонепроницаемостью 5 ATM, защиту от воды и пыли (IP68) и прочность по стандарту MIL-STD-810H, толщину 8,6 мм, массу 31,5 и 34 грамма соответственно, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon Wear Elite, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумуляторы ёмкостью 390 мАч и 445 мАч соответственно, поддержку быстрой беспроводной зарядки WPC, оптический датчик сердечного ритма, электрической активности сердца, системы биоимпедансного анализа состава тела, датчики для измерения температуры, ускорения и атмосферного давления, технологию выявления признаков апноэ во сне и непрерывный мониторинг показателей организма.