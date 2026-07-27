Фитнес-браслет HONOR Band 11 готов к выходу

Компания HONOR объявила, что в скором времени в Китае будут представлены фитнес-браслеты Band 11 и Band 11 Pro. Производитель подтвердил наличие профессионального режима для бадминтона, поддержки отслеживания качества сна и уровня здоровья, до 18 и до 26 дней автономной работы, независимого пятиспутникового GPS-модуля, а также трех расцветок корпуса для каждой модели.

Напомним, что выпущенный в прошлом году HONOR Band 10 оснащается 1,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 402:256 точек, кадровой частотой 60 Гц и функцией Always-On Display, датчиком для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, отслеживанием качества сна и уровня стресса, модуль на базе ИИ для глубокого анализа работы сердечно-сосудистой системы, 96 режимами тренировок с 11 профессиональными видами спорта, а также автономностью до 10 дней в обычном режиме и до 14 дней в режиме энергосбережения.

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