Часы Amazfit GTS 4 Mini представили в Европе

Компания Huami представила в Европе часы Amazfit GTS 4 Mini, американский дебют которых состоялся в прошлом месяце. В Старом Свете за новинку попросят 100 евро. Часы характеризуются 1,65-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 336:384 точки, датчиком BioTracker 3.0 PPG для мониторинга сердечных сокращений и оксигенации крови, отслеживанием уровня стресса, поддержкой 120 спортивных режимов, защитой от воды (степень 5 ATM), металлическим корпусом толщиной 9,1 мм, массой 19 г, встроенным ассистентом Alexa, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2 LE, батареей ёмкостью 270 мАч, совместимостью с ОС Android 7.0/iOS 12 и выше, а также временем автономной работы 15 дней при обычной работе и до 21 часа с включенным GPS.