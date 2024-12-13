Часы Casio G-Shock DW-6900TNT24-7TSHIRT оценили в 185 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock DW-6900TNT24-7TSHIRT, которые были разработаны в партнерстве с брендом thisisneverthat. Новинка характеризуется корпусом в расцветке слоновой кости, цифровым экраном с электролюминесцентной подсветкой, автоматическим календарем, секундомером, будильником, таймером обратного отсчёта, батарейкой CR2016 с заявленным временем автономной работы до двух лет, габаритами 53,2:50:18,7 мм, массой 67 граммов, водонепроницаемостью до 200 метров и комплектной черной футболкой с рисунком часов, а также логотипами thisisneverthat и G-Shock. Цена часов на дебютных рынках Сингапура и Малайзии составила эквивалент 185 долларов.

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