Часы Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1JR оценили в 210 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент туристических часов моделью Pro Trek PRJ-B001EX-1JR, которые ориентированы на фанатов походов. Новинка может похвастаться реверсивным ремешком-кошельком для хранения мелочи или других небольших предметов, корпусом из смолы и биопластика, габаритами 50,3:46:13,6 мм, массой 51 грамм, работой при температуре до –10 °C, водонепроницаемостью уровня 10 ATM, поворотным защитным безелем для предотвращения случайных нажатий, поддержкой технологии зарядки от солнечного света Tough Solar, автономностью до 7 месяцев в обычном режиме и до 18 месяцев в режиме энергосбережения, поддержкой Bluetooth и фирменного приложения, двойной светодиодной подсветкой Super Illuminator, секундомером, таймером, пятью будильниками, полностью автоматическим календарем и индикатором уровня заряда батареи. Часы появятся в продаже на дебютном японском рынке по эквивалентной цене в 210 долларов.