Garmin представила браслет CIRQA Smart Band

Для отслеживания физической активности предусмотрена поддержка около 80 видов тренировок, включая бег, ходьбу, плавание и другие дисциплины. На корпусе также расположена программируемая боковая кнопка, которую можно назначить для быстрого запуска выбранной активности. Что касается функций контроля здоровья, браслет умеет отслеживать качество сна, максимальное потребление кислорода, вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода в крови, уровень стресса, температуру кожи и другие показатели. Также поддерживается фирменная система оценки энергетических ресурсов организма Body Battery — все собранные данные доступны в приложении Garmin Connect. Сам браслет стоит 200 долларов, что довольно немало для устройства, у которого нет встроенного дисплея.