Garmin представила браслет CIRQA Smart Band

Компания Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана под названием CIRQA Smart Band. В отличие от многих аналогичных устройств на рынке, новинка не требует оформления платной подписки для доступа к расширенным функциям отслеживания здоровья и физической активности. По заявлению производителя, Garmin CIRQA Smart Band способен проработать до 10 дней без подзарядки даже при круглосуточном мониторинге показателей здоровья. Устройство получило корпус из армированного полимера и тканевый ремешок. Браслет можно носить как на запястье, так и на предплечье, вес основного модуля составляет всего 14,8 грамма, а защита от воды соответствует стандарту 5 ATM.

Для отслеживания физической активности предусмотрена поддержка около 80 видов тренировок, включая бег, ходьбу, плавание и другие дисциплины. На корпусе также расположена программируемая боковая кнопка, которую можно назначить для быстрого запуска выбранной активности. Что касается функций контроля здоровья, браслет умеет отслеживать качество сна, максимальное потребление кислорода, вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода в крови, уровень стресса, температуру кожи и другие показатели. Также поддерживается фирменная система оценки энергетических ресурсов организма Body Battery — все собранные данные доступны в приложении Garmin Connect. Сам браслет стоит 200 долларов, что довольно немало для устройства, у которого нет встроенного дисплея.