Обзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега спорта и фитнеса

Мы изучали ряд новинок от Amazfit, объединенных поддержкой оффлайн картографией и тогда отмечали что компания сделала серьезную заявку с расширением аудитории пользователей, сокращая разрыв с Garmin, Coros, Suunto. Ярким примером является Amazfit Cheetah 2 Pro, разработанная на тех кто профессионально и целенаправленно проводит беговые тренировки с поставленными целями. Часы не только анализируют параметры активности, но и выстраивают тренировочный процесс на каждом этапе, балансируя нагрузку и восстановление.

Amazfit Cheetah Pro Amazfit Cheetah 2 Pro Экран 1.45 AMOLED, 480x480, 1000 нит 1.32 AMOLED, 466x466, 3000 нит Объем памяти 4 Гбайт 32 Гбайт Емкость аккумулятора 450 мАч 540 мАч GNSS Airoha 3335M (L1+L5) Airoha 3353 (L1+L5) Материалы корпуса Пластик, Gorilla Glass Титановый сплав, Сапфировое стекло

Amazfit Cheetah 2 Pro Garmin Forerunner 970 Coros Pace pro Экран 1.32 AMOLED, 466x466, 3000 нит 1.4 AMOLED, 454x454 1.3 AMOLED, 416x416 Объем памяти 32 Гбайт 32 Гбайт 32 Гбайт Автономность 540 мАч, 17 дней работы. GPS – 29 часов. 430 мАч, 15 дней работы. GPS – 23 часа. Данных по емкости нет, 20 дней работы, GPS – 38 часов. GNSS L1+L5 L1+L5 L1+L5 Доп.модули Линейная вибрация, микрофон, динамик, фонарик Линейная вибрация, микрофон, динамик, фонарик Вибрация Материалы корпуса Полностью титановый корпус, сапфировое стекло Только безель из титана, сапфировое стекло Пластик, Gorilla Glass Стоимость 37 990 рублей 79 000 рублей 41 000 рублей

Комплектация

С момента выхода первых Cheetah Pro прошло уже три года, в сравнение с ними новинка стала лучше и эффективнее по всем параметрам. Это переход от пластикового корпуса на легкий и прочный титановый сплав, с Gorilla Glass на сапфировое стекло, новый датчик сердечного ритма с точным отслеживанием пульса во время тренировок, повышение точности GPS, увеличение в три раза пиковой яркости экрана, расширение в восемь раз объема встроенной памяти, заметное увеличение времени автономной работы.Amazfit Cheetah 2 Pro выступают прям конкурентом Garmin Forerunner 970 и Coros Pace Pro. По большей части параметров на уровне с заметно более дорогой моделью, а некоторым даже превосходит. Серьезная заявка.

Поставляются в двойной упаковке с полиграфией. Внутри часы и комплектующие надежно зафиксированы и дополнительно защищены от тряски. В комплекте магнитный зарядник, ремешок, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Часы могут похвастать великолепно исполненным корпусом из титанового сплава пятого класса и сапфировым стеклом на лицевой стороне. Размер 48x48x13.2 мм, весят 45 граммов.

Корпус не тонкий, особенно в сравнении с изученными недавно Amazfit Bip Max , и они скорее подойдут для мужской аудитории. Я же при ежедневной эксплуатации проблем и дискомфорта не испытывал, во время тренировок в зале и на улице не мешало.

Для фиксации на руке используют силиконовый ремешок с шириной 22 мм. Он перфорированный, кожу запястья не раздражало и не запотевало при ношении во время летней жары. На корпусе часов защелкиваются при помощи распространённого типа замка, проблем с подбором аксессуаров для этих часов не возникнет.

Четырехкнопочная раскладка, по две кнопки справа и слева. Кнопки немного утоплены относительно плоскости корпуса. Поверхность у них ребристая, положение хорошо определяется слепым методом. Кнопки полезны, особенно под дождем, во время плавания в бассейне или с потными руками во время интенсивных тренировок.

Помимо них, на верхней грани у Amazfit Cheetah 2 Pro встроенный фонарик с регулируемой яркостью и несколькими режимами работы: белый и красный цвета, Boost до 300 люкс и SOS. Есть динамик и микрофон для громкой связи, а также вывода уведомлений от приложений и во время тренировок.

Внутренняя часть корпуса также выполнена из титана, он гипоаллергенный и не будет терять качество внешнего вида в дальнейшем. В центре округлый выступ с датчиком, отслеживающим частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и температуру кожи. Точность собираемых данных высокая.

Корпус с защитой от воды 5АТМ. В них можно погружаться в воду на глубину до 50 метров, плавать в бассейне и открытой воде.

Лицевая часть защищена сапфировым стеклом, приятным тактильно, не подверженным загрязнению следами пальцев и устойчивым к появлению царапин. Оснащаются часы качественной AMOLED-матрицей с диагональю 1.32 дюйма, разрешением 466х466 пикселей. В пике яркость 3000 нит.

Изображение хорошо читается под прямыми солнечными лучами, поверхность не бликует. Поддерживается Always-on-Display с выбором расписания работы, внешней кастомизацией, а также автоматическим включением при повороте руки.

Софт

Для соединения со смартфоном используется энергоэффективный Bluetooth 5.3 LE. Есть встроенный Wi-Fi. Необходимо будет провести добавление в фирменное приложение Zepp. Для доступа к ряду функций, особенно ИИ, рекомендую регистрировать аккаунт в Индии или Бразилии, на локализацию интерфейса часов и приложения это не влияет, при этом установить можно будет все, что задумано производителем. Далее после авторизации отсканировать QR-код, на момент тестирования уже было доступно обновление прошивки.

Приложение хорошо структурировано и полностью на русском. Акцент сделан на сборе и анализе данных активности. Собственные метрика HybridCharge, которая учитывает не только тренировки, но и восстановление, давая более полное представление. Сон и его фазы, частота сердечных сокращений, активность, восстановление, стресс, умственную усталость, эмоции. Для того чтобы проще освоиться приводятся подробные подсказки и описания метрик.

Список тренировок с ключевыми данными, отображение статуса, выбор и запуск тренировок, управление маршрутами и их создание, выбор зоны пульса (кардиозона), библиотека тренировок и корректировка списка отображение, импорт и добавление тренировок. Доступен встроенный ИИ-тренер Zepp Coach с персонализированными планами беговых тренировок от 3 километров до марафонов. Часы отслеживают важные беговые мтерики: лактатный порог, темп, беговая мощность, техника бега и прогноз времени финиша — эир помогают глубже понимать свои результаты, тренироваться осознанно и стабильно прогрессировать.Интеграция со сторонними спортивными приложениями, включая TrainingPeaks и Starva.

Стимулирование с помощью системы достижений с медалями/ачивками, сериями, вызовами и соревнованиями с сообществом.

Оффлайн карты

В настройках часов предлагается обширная библиотека с циферблатами, каталог дополнительных приложений. Выбор параметров работы дисплея, дополнительных модулей, активность сбора данных пульса, насыщения крови кислородом.Приложение также используется для загрузки карты в память Amazfit Cheetah 2 Pro, доступных в них 32 Гбайт будет с запасом, карта моего города весит около 20 Мбайт. Выбирается участок карты и ее тип: базовая, контурная и лыжная карта. После этого карту можно смотреть с экрана часов, без постоянного соединения со смартфоном.

Установленный двухдиапазонный GPS (L1+L5) с точным позиционированием, быстрым холодным стартом и надежным отслеживанием маршрута на сложных трассах, включая горнолыжные курорты. Использование карт во время тренировок помогает не сбиться с маршрута, получать подсказки по поворотам и импортировать маршруты. При сходе с маршрута часы перестраивали маршрут с быстрым путем до следующей точки интереса.

Тренировки

В Amazfit Cheetah 2 Pro установлен усовершенствованный оптический датчик с непрерывным и точным круглосуточным мониторингом частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом. Эти данные используются для ежедневной оценки состояния организма, уровня готовности и восстановления для планирования тренировок. Дополнительно есть датчик температуры кожи, гироскоп, геомагнитный компас, барометрический высотометр, акселерометр.

Обширный набор показателей здоровья включая VO2 и другие параметры. Я сравнил данные с показаниями специализированного пульсометра и не заметил заметных расхождений в собираемых данных. Это важно и позволяет точно контролировать нахождение в заданной кардиозоне.

Сами же часы производитель позиционирует их для бегунов, как любителей, так и профессионалов. И для этого помимо точности данных, фирменных метрик, маршрутов и оффлайн карт важно чтобы часы не разрядились во время тренировок. С этим в этой модели все в порядке. С включенным GPS в режиме тренировок работают до 31 часа, отличные показатели. В режиме умных часов до 20 дней без под зарядки. При этом список тренировок не ограничен бегом, тут 170 различных типов, включая разные виды спорта и зимние активности.

Помимо тренировок и активности, часы выполняют и общие функции, характерные для этого типа носимых устройств. По предлагаемым возможностям они сопоставимы с Apple, Samsung и Google, не уступая им. Чтение и ответы на сообщения, совершение голосовых вызовов и использование в режиме громкой связи, бесконтактные платежи с Zepp Pay. Как итог, будут полезны и в повседневной жизни.

Итоги

Альтернатива