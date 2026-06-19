Обзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега спорта и фитнеса

С момента выхода первых Cheetah Pro прошло уже три года, в сравнение с ними новинка стала лучше и эффективнее по всем параметрам. Это переход от пластикового корпуса на легкий и прочный титановый сплав, с Gorilla Glass на сапфировое стекло, новый датчик сердечного ритма с точным отслеживанием пульса во время тренировок, повышение точности GPS, увеличение в три раза пиковой яркости экрана, расширение в восемь раз объема встроенной памяти, заметное увеличение времени автономной работы.
|Amazfit Cheetah Pro
|Amazfit Cheetah 2 Pro
|Экран
|1.45 AMOLED, 480x480, 1000 нит
|1.32 AMOLED, 466x466, 3000 нит
|Объем памяти
|4 Гбайт
|32 Гбайт
|Емкость аккумулятора
|450 мАч
|540 мАч
|GNSS
|Airoha 3335M (L1+L5)
|Airoha 3353 (L1+L5)
|Материалы корпуса
|Пластик, Gorilla Glass
|Титановый сплав, Сапфировое стекло
|Amazfit Cheetah 2 Pro
|Garmin Forerunner 970
|Coros Pace pro
|Экран
|1.32 AMOLED, 466x466, 3000 нит
|1.4 AMOLED, 454x454
|1.3 AMOLED, 416x416
|Объем памяти
|32 Гбайт
|32 Гбайт
|32 Гбайт
|Автономность
|540 мАч, 17 дней работы. GPS – 29 часов.
|430 мАч, 15 дней работы. GPS – 23 часа.
|Данных по емкости нет, 20 дней работы, GPS – 38 часов.
|GNSS
|L1+L5
|L1+L5
|L1+L5
|Доп.модули
|Линейная вибрация, микрофон, динамик, фонарик
|Линейная вибрация, микрофон, динамик, фонарик
|Вибрация
|Материалы корпуса
|Полностью титановый корпус, сапфировое стекло
|Только безель из титана, сапфировое стекло
|Пластик, Gorilla Glass
|Стоимость
|37 990 рублей
|79 000 рублей
|41 000 рублей
Поставляются в двойной упаковке с полиграфией. Внутри часы и комплектующие надежно зафиксированы и дополнительно защищены от тряски. В комплекте магнитный зарядник, ремешок, руководство пользователя и гарантийный талон.
Корпус не тонкий, особенно в сравнении с изученными недавно Amazfit Bip Max, и они скорее подойдут для мужской аудитории. Я же при ежедневной эксплуатации проблем и дискомфорта не испытывал, во время тренировок в зале и на улице не мешало.
Для фиксации на руке используют силиконовый ремешок с шириной 22 мм. Он перфорированный, кожу запястья не раздражало и не запотевало при ношении во время летней жары. На корпусе часов защелкиваются при помощи распространённого типа замка, проблем с подбором аксессуаров для этих часов не возникнет.
Четырехкнопочная раскладка, по две кнопки справа и слева. Кнопки немного утоплены относительно плоскости корпуса. Поверхность у них ребристая, положение хорошо определяется слепым методом. Кнопки полезны, особенно под дождем, во время плавания в бассейне или с потными руками во время интенсивных тренировок.
Помимо них, на верхней грани у Amazfit Cheetah 2 Pro встроенный фонарик с регулируемой яркостью и несколькими режимами работы: белый и красный цвета, Boost до 300 люкс и SOS. Есть динамик и микрофон для громкой связи, а также вывода уведомлений от приложений и во время тренировок.
Внутренняя часть корпуса также выполнена из титана, он гипоаллергенный и не будет терять качество внешнего вида в дальнейшем. В центре округлый выступ с датчиком, отслеживающим частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и температуру кожи. Точность собираемых данных высокая.
Корпус с защитой от воды 5АТМ. В них можно погружаться в воду на глубину до 50 метров, плавать в бассейне и открытой воде.
Лицевая часть защищена сапфировым стеклом, приятным тактильно, не подверженным загрязнению следами пальцев и устойчивым к появлению царапин. Оснащаются часы качественной AMOLED-матрицей с диагональю 1.32 дюйма, разрешением 466х466 пикселей. В пике яркость 3000 нит.
Изображение хорошо читается под прямыми солнечными лучами, поверхность не бликует. Поддерживается Always-on-Display с выбором расписания работы, внешней кастомизацией, а также автоматическим включением при повороте руки.
Приложение хорошо структурировано и полностью на русском. Акцент сделан на сборе и анализе данных активности. Собственные метрика HybridCharge, которая учитывает не только тренировки, но и восстановление, давая более полное представление. Сон и его фазы, частота сердечных сокращений, активность, восстановление, стресс, умственную усталость, эмоции. Для того чтобы проще освоиться приводятся подробные подсказки и описания метрик.
Список тренировок с ключевыми данными, отображение статуса, выбор и запуск тренировок, управление маршрутами и их создание, выбор зоны пульса (кардиозона), библиотека тренировок и корректировка списка отображение, импорт и добавление тренировок. Доступен встроенный ИИ-тренер Zepp Coach с персонализированными планами беговых тренировок от 3 километров до марафонов. Часы отслеживают важные беговые мтерики: лактатный порог, темп, беговая мощность, техника бега и прогноз времени финиша — эир помогают глубже понимать свои результаты, тренироваться осознанно и стабильно прогрессировать.Интеграция со сторонними спортивными приложениями, включая TrainingPeaks и Starva.
Стимулирование с помощью системы достижений с медалями/ачивками, сериями, вызовами и соревнованиями с сообществом.
В настройках часов предлагается обширная библиотека с циферблатами, каталог дополнительных приложений. Выбор параметров работы дисплея, дополнительных модулей, активность сбора данных пульса, насыщения крови кислородом.
Установленный двухдиапазонный GPS (L1+L5) с точным позиционированием, быстрым холодным стартом и надежным отслеживанием маршрута на сложных трассах, включая горнолыжные курорты. Использование карт во время тренировок помогает не сбиться с маршрута, получать подсказки по поворотам и импортировать маршруты. При сходе с маршрута часы перестраивали маршрут с быстрым путем до следующей точки интереса.
В Amazfit Cheetah 2 Pro установлен усовершенствованный оптический датчик с непрерывным и точным круглосуточным мониторингом частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом. Эти данные используются для ежедневной оценки состояния организма, уровня готовности и восстановления для планирования тренировок. Дополнительно есть датчик температуры кожи, гироскоп, геомагнитный компас, барометрический высотометр, акселерометр.
Обширный набор показателей здоровья включая VO2 и другие параметры. Я сравнил данные с показаниями специализированного пульсометра и не заметил заметных расхождений в собираемых данных. Это важно и позволяет точно контролировать нахождение в заданной кардиозоне.
Сами же часы производитель позиционирует их для бегунов, как любителей, так и профессионалов. И для этого помимо точности данных, фирменных метрик, маршрутов и оффлайн карт важно чтобы часы не разрядились во время тренировок. С этим в этой модели все в порядке. С включенным GPS в режиме тренировок работают до 31 часа, отличные показатели. В режиме умных часов до 20 дней без под зарядки. При этом список тренировок не ограничен бегом, тут 170 различных типов, включая разные виды спорта и зимние активности.
Помимо тренировок и активности, часы выполняют и общие функции, характерные для этого типа носимых устройств. По предлагаемым возможностям они сопоставимы с Apple, Samsung и Google, не уступая им. Чтение и ответы на сообщения, совершение голосовых вызовов и использование в режиме громкой связи, бесконтактные платежи с Zepp Pay. Как итог, будут полезны и в повседневной жизни.