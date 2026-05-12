Часы Garmin Forerunner 70 оценили в 250 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент спортивных умных часов моделями Forerunner 70 и Forerunner 170, которые оценены в 250 и 300 долларов соответственно. Базовая модель характеризуются 1,2-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 390:390 точек, пятью физическими кнопками, корпусом из армированного волокном полимера с массой 40 грамм, встроенным GPS, отслеживанием дистанции, темпа и пульса с запястья, систеомй Quick Workouts для автоматического создания тренировочных планов, поддержкой программы Garmin Coach, функциями анализа тренировок, 80 спортивными режимами, круглосуточным отслеживанием сна, вариабельности сердечного ритма (HRV) и уровня кислорода в крови Pulse Ox, а также автономностью до 13 дней. Garmin Forerunner 170 отличается поддержкой бесконтактной оплаты Garmin Pay и временем автономной работы 10 дней.