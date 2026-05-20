Google представила Wear OS 7 для Pixel Watch

Компания Google представила новую версию Wear OS 7, в которую встроены возможности Gemini Intelligence и ряд наиболее «практико-ориентированных» функций из Android 17. Одним из заметных изменений стало исчезновение плиток Tiles — их заменяют виджеты Wear Widgets. Они поддерживают форматы 2x1 и 2x2, повторяя подход, уже знакомый пользователям смартфонов, где виджеты стали ключевым элементом интерфейса. Также появилась функция Live Updates, которая позволяет выводить на экран часов критически важную информацию в реальном времени. Это могут быть уведомления о доставке, статус поездки или передвижение транспорта. Обновления отображаются прямо на циферблате, без необходимости открывать приложения или взаимодействовать со смартфоном.

Новая платформа AppFunctions API даёт разработчикам возможность глубже интегрировать приложения с ИИ-ассистентами, включая Gemini. Благодаря этому пользователи смогут выполнять действия внутри приложений с помощью голосовых команд. Например, достаточно сказать «Начни отслеживание моей пробежки», и система автоматически активирует нужное приложение вроде Samsung Health, и начнёт запись тренировки. Кроме того, в Wear OS 7 переработаны элементы управления мультимедиа. Обновлённый интерфейс стал более удобным и теснее связан с экосистемой устройств. Правда, данную операционную систему получат далеко не все пользователи, так как у старых часов может не подойти «железо» и объём ОЗУ.
Представлены часы Casio AE-1600HX-1BV и AE-1600HX-3AV…
Компания Casio объявила о выпуске часов AE-1600HX-1BV и AE-1600HX-3AV, главной особенностью которых являе…
Часы Realme Watch S5 готовы к выходу …
В базе данных индонезийского регулятора SDPPI обнаружились сведения об умных часах Realme Watch S5, что г…
Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS…
Умные часы Dido AI Fit Pro оснащены GPS-модулем, поддерживающим отслеживание маршрута тренировки без пост…
Представлены металлические часы Casio G-Shock GMC-B2100ADS-1…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock GMC-B2100ADS-1A, главной особенностью которой …
Apple начала проверять студентов перед покупкой техники…
Компания Apple начала требовать подтверждение права на образовательные скидки от покупателей в США, оформ…
Смарт-часы Rollme Vast могут проработать 200 дней …
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью Vast, которая может похвастаться батареей ёмкос…
Часы OPPO Watch X3 Mini показали в трех расцветках…
Компания OPPO опубликовала новые изображения умных часов Watch X3 Mini, которые будут представлены уже 1 …
Представлены водозащищенные часы Casio W-738H…
Компания Casio пополнила ассортимент цифровых часов серией W-738H, в которую вошли модели W-738H-1AJF и W…
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом местеОбзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом месте
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколенияОбзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor