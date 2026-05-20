Google представила Wear OS 7 для Pixel Watch

Компания Google представила новую версию Wear OS 7, в которую встроены возможности Gemini Intelligence и ряд наиболее «практико-ориентированных» функций из Android 17. Одним из заметных изменений стало исчезновение плиток Tiles — их заменяют виджеты Wear Widgets. Они поддерживают форматы 2x1 и 2x2, повторяя подход, уже знакомый пользователям смартфонов, где виджеты стали ключевым элементом интерфейса. Также появилась функция Live Updates, которая позволяет выводить на экран часов критически важную информацию в реальном времени. Это могут быть уведомления о доставке, статус поездки или передвижение транспорта. Обновления отображаются прямо на циферблате, без необходимости открывать приложения или взаимодействовать со смартфоном.

Новая платформа AppFunctions API даёт разработчикам возможность глубже интегрировать приложения с ИИ-ассистентами, включая Gemini. Благодаря этому пользователи смогут выполнять действия внутри приложений с помощью голосовых команд. Например, достаточно сказать «Начни отслеживание моей пробежки», и система автоматически активирует нужное приложение вроде Samsung Health, и начнёт запись тренировки. Кроме того, в Wear OS 7 переработаны элементы управления мультимедиа. Обновлённый интерфейс стал более удобным и теснее связан с экосистемой устройств. Правда, данную операционную систему получат далеко не все пользователи, так как у старых часов может не подойти «железо» и объём ОЗУ.