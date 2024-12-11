Часы Casio Pro Trek PRJ-B001WM-1 получили огнестойкий ремешок

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью Pro Trek PRJ-B001WM-1, которая создана в партнерстве с токийским брендом White Mountaineering. Новинка характеризуется прочным корпусом из биопластика, вращающимся безелем, небольшим ЖК-экраном, огнестойким тканевым ремешком из биоматериалов, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, автокалендарем, мировым временем, таймером обратного отсчета, пятью ежедневными будильниками, секундомером, светодиодной подсветкой, адаптером беспроводной связи для синхронизации с приложением Casio Watches, габаритами 50,3:46:13,6 мм, массой 47 граммов и водонепроницаемостью до 100 метров. Часы будут продаваться ограниченным тиражом по цене в 215 долларов.