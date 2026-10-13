Часы Garmin MARQ Gen 3 оценили в 2500 долларов

Компания Garmin объявила о выпуске третьего поколения серии часов MARQ, в которую вошли модели Adventurer, Athlete, Aviator, Commander, Diver и Golfer. Новинки характеризуются корпусом из прочного титана Grade-5, 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с защитным сапфировым стеклом, предзагруженными картами TopoActive, поддержкой inReach для связи без телефона, поддержкой сотовых сетей LTE, встроенным динамиком и микрофоном для голосового управления, светодиодным фонариком с оптикой, приложением для отслеживания ЭКГ, анализа сердечного ритма для выявления признаков фибрилляции предсердий, мониторинга данных об уровне стресса и качества сна. Модель MARQ Athlete (Gen 3) может похвастаться керамическим безелем с индикатором максимального потребления кислорода, MARQ Aviator (Gen 3) – отдельной стрелкой UTC для отслеживания часовых поясов, MARQ Commander (Gen 3) – режимом скрытности, совместимостью с приборами ночного видения и баллистическим калькулятором Applied Ballistics, MARQ Diver (Gen 3) – герметичными кнопками и водонепроницаемостью до 40 метров. Цены на часы стартуют от 2500 долларов.

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