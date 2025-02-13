Часы Garmin Tactix 8 оценили в 1300 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Tactix 8, которая может похвастаться корпусом из армированного волокном полимера. Новинка также характеризуется безелем и тыльной крышкой из титана, сапфировым защитным стеклом, водонепроницаемостью до 40 метров, AMOLED или MIP-экраном (последний получил солнечные элементы), 32 ГБ флеш-памяти, светодиодным фонариком, режимом ночного видения, скрытым режимом с отключенным GPS и беспроводными соединениями, функцией проекции путевых точек, функцией Kill Switch для удаления всех данных нажатием одной кнопки, функцией расчёта веса рюкзака, снятием электрокардиограммы (ЭКГ), датчиком сердечного ритма и SpO2, а также модулем NFC. Версия на 47 мм с AMOLED-экраном оценена в 1300 долларов, на 51 мм и AMOLED – 1400 долларов, 51 мм и дисплеем MIP – 1400 долларов, а версия Tactix 8 Solar AB Elite с системой помощи стрелкам Applied Ballistics Elite Solver – 1600 долларов.

Часы Garmin Instinct 3 AMOLED оценили в 450 евро …
Компания Garmin пополнила ассортимент часов моделями Instinct 3 AMOLED и Instinct 3 Solar, которые выпуск…
Часы Casio G-Shock GD-010CE-5JF оценили в 110 долларов…
Компания Casio пополнила ассортимент часов G-Shock Urban Utility моделями GD-010CE-5JF и GA-010CE-2AJF, к…
Представлены часы Smart Pocket Watch от Geely и Meizu…
Компании Geely и Meizu представили умные часы Smart Pocket Watch под брендом DreamSmart, которые будут ст…
Компанию Pebble решили возродить…
Эрик Мигиковски тридцать лет назад основал компанию Pebble, выпускающую носимые устройства с достаточно б…
Представлены часы Casio Edifice ECB2000HR-1A …
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью Edifice ECB2000HR-1A, которая разработана в партнерств…
Apple получила 40% всей прибыли на рынке умных часов…
Аналитики рынка сообщили, что умные носимые устройства (фитнес-браслеты, базовые и продвинутые умные часы…
Часы Black Shark Watch X Pro оценили в 125 долларов …
Бренд Black Shark объявил о выпуске своих первых умных часов Watch X Pro, которые оценены на родном для п…
Часы Garmin Descent G2 оценили в 700 евро …
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Descent G2, которая предназначена для фанатов д…
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor