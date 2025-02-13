Часы Garmin Tactix 8 оценили в 1300 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Tactix 8, которая может похвастаться корпусом из армированного волокном полимера. Новинка также характеризуется безелем и тыльной крышкой из титана, сапфировым защитным стеклом, водонепроницаемостью до 40 метров, AMOLED или MIP-экраном (последний получил солнечные элементы), 32 ГБ флеш-памяти, светодиодным фонариком, режимом ночного видения, скрытым режимом с отключенным GPS и беспроводными соединениями, функцией проекции путевых точек, функцией Kill Switch для удаления всех данных нажатием одной кнопки, функцией расчёта веса рюкзака, снятием электрокардиограммы (ЭКГ), датчиком сердечного ритма и SpO2, а также модулем NFC. Версия на 47 мм с AMOLED-экраном оценена в 1300 долларов, на 51 мм и AMOLED – 1400 долларов, 51 мм и дисплеем MIP – 1400 долларов, а версия Tactix 8 Solar AB Elite с системой помощи стрелкам Applied Ballistics Elite Solver – 1600 долларов.