Часы Google Pixel Watch 4 показали в двух расцветках

Авторитетный информатор EvLeaks поделился качественными изображениями умных часов Google Pixel Watch 5, которые будут официально представлены 12 августа. Отметим дизайн в стиле Pixel Watch 4, а также серебристую и золотистую расцветки корпуса. Ориентировочная цена Pixel Watch 5 составляет 400 долларов, что на 50 долларов дороже Pixel предыдущего поколения.

Напомним, что Pixel Watch 4 оснащаются 41-мм и 45-мм корпусами из алюминия аэрокосмического класса, физически изогнутым экраном Actua 360 с уменьшенными рамками и пиковой яркостью 3000 нит, аккумулятором с автономностью до 30 и до 40 часов соответственно, однокристальной системой Snapdragon W5 Gen 2, новым сопроцессором с поддержкой машинного обучения, защитное стекло Gorilla Glass, водонепроницаемостью до 50 метров, поддержку автономной спутниковой связи, датчиком температуры кожи двухчастотным модулем GPS, множеством спортивных режимов и персональным ИИ-тренером по здоровью на базе Gemini.

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