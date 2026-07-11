Часы Google Pixel Watch 5 засветились в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о часах Pixel Watch 5, которые будут представлены 12 августа. Подтверждено наличие 4-ядерной платформы Qualcomm SW5100 с максимальной частотой 1,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 702 с частотой 1000 МГц, 3 ГБ оперативной памяти, предустановленной ОС Android 17, экрана с разрешением 426:426 точек и плотностью 320 ppi, а также глубокой интеграции фирменного ИИ-сервиса Gemini.

Напомним, что выпущенные почти год назад Pixel Watch 4 оснащаются 41-мм и 45-мм корпусами из алюминия аэрокосмического класса, изогнутым экраном Actua 360 с уменьшенными рамками и пиковой яркостью 3000 нит, аккумулятором с автономностью до 30 и до 40 часов соответственно, однокристальной системой Snapdragon W5 Gen 2, новым сопроцессором с поддержкой машинного обучения, защитное стекло Gorilla Glass, водонепроницаемостью до 50 метров, поддержку автономной спутниковой связи, датчиком температуры кожи двухчастотным модулем GPS, множеством спортивных режимов, персональным ИИ-тренером по здоровью на базе Gemini и функцией жеста «поднять и поговорить» для доступа к Gemini.
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