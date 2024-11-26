Часы Huawei Watch Ultimate Design оценили в 3040 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент умных часов моделью Watch Ultimate Design, которая может похвастаться корпусом из аморфного циркониевого сплава и керамическим безелем с шестью вставками из 18-каратного жёлтого золота. Новинка также характеризуется навигационной головкой и кнопками с золотым покрытием, задней крышкой из керамики, титановым браслетом с позолотой, 1,5-дюймвоым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек и защитным сапфировым стеклом, водонепроницаемостью до 10 АТМ, временем автономной работы до 14 дней, модулями GPS, NFC и Bluetooth, измерением ЭКГ, датчиками температуры кожи, датчиком для отслеживания частоты сердечных сокращений и SpO2, а также барометрическим высотомером.