Часы Motorola Watch Ultra показали на рендерах

Профильное издание The Mac Observer поделилось первыми изображениями смарт-часов Motorola Watch Ultra, которые еще не были представлены официально. Отметим круглый экран, вращающуюся «цифровую коронку» с логотипом компании и дополнительную физическую кнопку. Часы оснастят корпусом из нержавеющей стали диаметром 46 мм, водонепроницаемостью до 50 метров), защитой от воды и пыли по стандарту IP68, модулями GPS и LTE, а также кожаным ремешком.

Судя по всему, Motorola собирается навязать конкуренцию недавно вышедшим Samsung Galaxy Watch Ultra 2, которые получили батарею ёмкостью 800 мАч, платформу Qualcomm Snapdragon Wear Elite Platform, AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 5000 нит, 47-мм титановый корпус, защиту от воды уровня IP69K, водонепроницаемость до 10 АТМ, датчики BioActive для измерения ЭКГ, анализа состава тела, температуры кожи, обнаружения признаков апноэ сна на базе алгоритмов ИИ, оценку состояния сердечно-сосудистой системы, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также поддержку двухдиапазонного GPS (L1+L5), Wi-Fi, NFC, Bluetooth и LTE.