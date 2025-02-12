Часы OPPO Watch X2 получат очень яркий дисплей

Компания OPPO опубликовала новые подробности об умных часах OPPO Watch X2, официальный релиз которых состоится уже 20 февраля. Итак, часы получат 1,5-дюймовый экран с пиковой яркостью 2200 нит, что на 120% выше, чем у предшественника, синюю, черную и серебристую расцветки, титановый безель и вращающуюся заводную головку с большим функционалом.

Ранее сообщалось о корпусе из нержавеющей стали, защитном сапфировом стекле, 22-мм быстросъемных резиновых ремешках, аккумуляторе ёмкостью 631 мАч и автономности до 16 дней в режиме энергосбережения. Предполагается, что OPPO Watch X2 выйдут эксклюзивно в Китае, а в остальном мире будут продаваться как OnePlus Watch 3.