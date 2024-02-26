Часы OnePlus Watch 2 оценили в 300 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент умных часов моделью OnePlus Watch 2, которая получила в числе прочего корпус из нержавеющей стали с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

Новинка также характеризуется 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, кадровой частотой 60 Гц, яркостью до 1000 нит и сапфировым стеклом 2,5D, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, энергоэффективным чипом BES 2700, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Wear OS с поддержкой Play Store, Google Maps и Google Wallet, 100 спортивными режимами, датчиками для отслеживания частоты сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом, мониторингом качества сна и уровня стресса, адаптерами Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5) и Wi-FI, аккумулятором ёмкостью 500 мАч и поддержкой 7,5-Вт зарядки. Новинка оценена в Европе в 330 евро.