Часы Oppo Watch 3 смогут регистрировать ЭКГ

Один из заслуживающих доверия китайских информаторов поделился подробностями об умных часах Oppo Watch 3, официальный релиз которых состоится 10 августа. Итак, устройство оснастят новенькой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, 1,91-дюймовым AMOLED-экраном, дополнительным процессором Apollo4 Plus, встроенной картой SIM (eSIM), модулем NFC, датчиками для замера ЧСС и SpO2, возможностью регистрации ЭКГ, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM и автономностью до 5 дней при обычным использовании. Ориентировочная цена пока сообщается.