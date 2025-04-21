Часы Vivo WATCH 5 оценили в 110 долларов

Компания Vivo объявила о выпуске умных часов WATCH 5, которые получили корпус массой всего 32 грамма. Новинку также оснастили 1.43-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED с разрешением 466:466 точек, кадровой частотой 60 Гц, а также множеством статических и динамических циферблатов, вращающейся функциональной головкой, дополнительной кнопкой, поддержкой 100 режимов физической активности, постоянным отслеживанием артериального давления и ЧСС, измерением уровня насыщения крови кислородом (SpO₂), отслеживанием качества сна и уровня стресса, ИИ-тренером по бегу, фирменной операционной системой Blue River, батареей ёмкостью 505 мАч и автономностью до 11 дней в режиме обычной работы. Новинка оценена на дебютном китайском рынке в 110 и 140 долларов за версии с корпусом из алюминиевого сплава и нержавеющей стали соответственно.