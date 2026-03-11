Часы Xiaomi Watch 5 выпустили в России

В официальной российской продаже появились умные часы Xiaomi Watch 5, рекомендованная цена которой составляет 25 тысяч рублей. Напомним, что новинка оснащается корпусом из нержавеющей стали, 1,54-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:480 пикселей и яркостью 1500 нит, сапфировым стеклом и рамками шириной 2,6 мм, ремешками из фторэластомера, натуральной кожи и титановым браслетом, двухъядерной двухсистемной архитектурой с чипами Qualcomm Snapdragon W5 и BES2800, датчиком электромиографии (ЭМГ) для управления жестами, датчиками для измерения ЭКГ, ЧСС и SpO2, 150 спортивными режимами, функцией Super AI, аккумулятором ёмкостью 930 мАч, автономностью до 6 дней в обычном режиме и до 18 дней в энергосберегающем, а также определением местоположения на открытом воздухе с двухдиапазонным GNSS.

