CheerPod - это 2,6-дюймовая мышь, тачпад и лазерная указка

CheerPod - это сверхпортативный манипулятор, который может использоваться в качестве полнофункциональной настольной мыши, сенсорной панели и лазерной указки практически на любом устройстве. Это удобно в использовании и легко контролировать.

Благодаря поддержке наиболее часто используемых жестов рук в настольном и воздушном режимах, а также благодаря сверхкомпактному 2,6-дюймовому размеру, CheerPod является идеальным универсальным инструментом повышения производительности и управляющим устройством.

CheerPod имеет супер низкую задержку 7 мс, поэтому он всегда отвечает с идеальной точностью и без задержек. На рабочем расстоянии 10 м пользователи могут управлять устройством, свободно передвигаясь по комнате, не отключая его. CheerPod оценена в 45 $.