Чехлы Olixar показывают четыре задние камеры на предстоящем Huawei P30 Pro

Samsung опередил Huawei в выпуске телефона с четырьмя задними камерами, последняя будет наверстывать упущенное в первом квартале 2019 года с P30 Pro

Чехлы Olixar, которые уже доступны для предварительного заказа, показывают рендеры телефонов Huawei P30 и P30 Pro. Телефон P30 показан с тремя задними камерами, а вариант Pro имеет четыре задние камеры. На задней панели также нет выреза для датчика отпечатка пальца, а на изображениях не видна кнопка «Домой» на передней панели, что может указывать на то, что датчик отпечатков пальцев на дисплее появится на Huawei P30 и P30 Pro. Huawei P20 Pro - первый в мире телефон с тройной настройкой объектива, поэтому китайская компания добавила еще один объектив к своему преемнику.