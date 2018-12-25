Чехол для iPad Mini 5 раскрывает вертикальную компоновку камеры

Спустя несколько дней после того, как появилась информация, что iPad Mini 5 может быть запущен в производство до конца этого месяца, Slashleaks опубликовал предполагаемое фото чехла для планшета.

Судя по изображению, iPad Mini 5 будет иметь ту же вертикальную компоновку камеры на задней панели, что и планшеты iPad Pro 2018 года. Скорее всего, Apple добавит вспышку к задней камере iPad Mini 5. Еще одним заметным изменением является смещение заднего микрофона к центру. Возможно, 3,5-мм разъем для наушников продолжит существование, на основе выреза в правом верхнем углу корпуса.

Apple представит iPad Mini 5 в 2019 году с модернизированным процессором и недорогой панелью.