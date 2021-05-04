Черный iPhone 13 показали на рендерах

С каждой неделей в сети появляется все больше утечек и слухов по смартфонам линейки iPhone 13, выход которой ожидается грядущей осенью. На этот раз нам показали стандартную модель в черной расцветке с новым блоком тыльной камеры и слегка уменьшенным вырезом в верху дисплея. Отметим, что предыдущие рендеры демонстрировали такой же дизайн.

По предварительным данным, iPhone 13 получит черную, белую, красную, коралловую, зеленую, синюю и розовую расцветки. Все смартфоны линейки получат фирменную платформу Apple A15. Старшие модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснастят дисплеями Samsung AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.
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