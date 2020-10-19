Cherry Gentix Desktop стоит 45 евро

В последнее время беспроводная компьютерная периферия стала пользоваться повышенным спросом на рынке, так как пользователям вполне комфортно пользоваться устройствами такого плана. Не нужно переживать о кабелях, о том, что они запутаются или будут сковывать ваши действия. Наоборот, пользователь получает отличное решение за вменяемые деньги. И теперь в продажу поступил комплект периферии Cherry Gentix Desktop, которая стоит 45 евро и предоставляет пользователю возможность работать как с клавиатурой, так и с мышкой в полностью беспроводном режиме. Это достаточно приятный бонус, особенно если учитывать, что проводные решения от известных компаний стоят примерно столько же. То есть, это вовсе не дорого на самом деле.