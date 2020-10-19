Компания Cherry представила беспроводной комплект периферии Gentix. Комплект периферии отличается широкими возможностями. Комплект включает в себя беспроводную мышь и клавиатуру. Беспроводная технология 2,4 ГГц обеспечивает радиус действия до десяти метров. Мышь Cherry Gentix Mouse имеет симметричную форму с 6 кнопками и переключателем DPI.

На клавиатуре есть десять мультимедийных клавиш, которые предлагают клавиши блокировки, браузера, почты и калькулятора. Клавиши соответствуют всем требования эргономики. Клавиатура имеет три прорезиненные ножки для предотвращения скольжения на столе.

Комплект Cherry Gentix доступен по цене 45 евро.