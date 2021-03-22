Cherry представила беспроводную мышку MW 4500 LEFT для левшей

Cherry представила беспроводную мышь для левшей. MW 4500 LEFT разработана специальной для левшей и является оптимальным решением для комфортной работы как в офисе так и дома.

Мышь сочетает в себе эргономичность и функциональность. Благодаря продуманному дизайну, MW 4500 LEFT снимает напряжение с запястья. В доступе есть шесть кнопок и колесо прокрутки.

Cherry MW 4500 LEFT оснащена оптическим датчиком с тремя режимами настройки DPI (600, 900, 1200 точек на дюйм).

Подключение осуществляется через нано-приемник, дальность действия составляет до 10 метров. USB. CHERRY MW 4500 LEFT работает от батареек. Встроенный индикатор отображает состояние заряда.

Мышь Cherry MW 4500 LEFT доступна по цене 37 долларов.