Четырёхъядерный процессор MT5670 для смарт-телевизоров 4K

Тайваньский производитель процессоров MediaTek представил в Нью-Йорке новый процессор MT5670 для смарт-телевизоров.

Четыре ядра ARM Cortex-A53 с максимальной тактовой частотой 1.5 ГГц и видеоускоритель ARM Mali-G51, который можно встретить в смартфонах Huawei и Honor.

Новый процессор специально оптимизирован под операционную систему Android TV и поддерживает разрешение экранов до 4K UHD с частотой обновления картинки 60 Гц. Также новый процессор MT5670 получил поддержку 3D-графики с OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2 и кодека H.264. Оснастили ещё и функцией AI Picture Quality, которая определяет сцены и лицо пользователя для автоматической регулировки резкости и точность изображения.