Chieftec представила белоснежный корпус Scorpion 3 White Edition

Новый корпус Scorpion 3 White Edition от компании Chieftec предлагает любителям белых сборок широкие возможности для охлаждения и функциональность.

Chieftec Scorpion 3 White Edition отличается боковой и передней панелью из закаленного стекла для демонстрации внутренних компонентов. Внутри мы можем видеть четыре предустановленных ARGB-вентилятора Chieftec Tornado Fans. Корпус поддерживает материнские платы Mini ITX, mATX, ATX форм-фактора, высоту кулера до 166 мм и видеокарту длиной до 349 мм. На переднюю и верхнюю панели можно установить радиатор до 240 мм.

Предустановленные вентиляторы управляются с помощью встроенного концентратора и пульта дистанционного управления. Специальный кожух скрывает блок питания, кабели и накопители обеспечивая чистую сборку.

Корпус Chieftec Scorpion 3 White Edition поступит в продажу в этом месяце. Стоимость модели не раскрыта.