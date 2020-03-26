Chieftec представила корпус с закаленным стеклом Hawk

2020-03-26, Автор - Ramil; Продукт - Chieftec Hawk; [80]
Новая модель компании Chieftec Hawk поставляется без вентиляторов, но предлагает установку до трех 120 мм вентиляторов или 120/240 мм радиаторов спереди. Корпус поддерживает материнские платы Mini ITX, mATX и ATX.

Передняя панель выполнена из алюминия. Пылевые фильтры находятся на передней панели и снизу. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла, есть два отсека для 3,5 дюймовых и два для 2,5 дюймовых накопителей. Максимальная высота процессорного кулер составляет до 166 мм. Видеокарта длиной до 349 мм.

Передняя панель предлагает два USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), один разъем USB 2.0, 3,5-мм аудиовыход.

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