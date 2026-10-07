Представлен корпус Formula V Line Air Power G10

Formula V Line дебютировала на территории Соединенных Штатов, представив корпус Air Power G10 в формате Mid-Tower, который уже можно приобрести через торговую площадку Newegg. Данная модель впервые демонстрировалась на выставке Computex 2026, и ее ключевая особенность заключается в трех фронтальных вентиляторах, закрепленных на отдельных регулируемых кронштейнах. Каждый такой кронштейн позволяет менять угол наклона на 0 или 10 градусов, что дает возможность направлять поток воздуха точно к видеокарте или процессору.

Что касается комплектации, Air Power G10 поставляется с четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами PA2 120 PWM/ARGB. Конструкция корпуса предусматривает установку до одиннадцати 120-мм вентиляторов, а также совместимость с радиаторами размером до 360 мм. Помимо этого, предусмотрена возможность перестановки блока питания и монтажа дополнительных вентиляторов в нижней части. В каталоге Newegg представлено шесть различных вариантов расцветки, при этом минимальная стоимость начинается с 89,99 доллара США. Доступные варианты отделки включают полностью черный, сочетание черного с розово-золотыми элементами, а также черный корпус с имитацией древесной текстуры.

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