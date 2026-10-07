Представлен корпус Formula V Line Air Power G10

Что касается комплектации, Air Power G10 поставляется с четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами PA2 120 PWM/ARGB. Конструкция корпуса предусматривает установку до одиннадцати 120-мм вентиляторов, а также совместимость с радиаторами размером до 360 мм. Помимо этого, предусмотрена возможность перестановки блока питания и монтажа дополнительных вентиляторов в нижней части. В каталоге Newegg представлено шесть различных вариантов расцветки, при этом минимальная стоимость начинается с 89,99 доллара США. Доступные варианты отделки включают полностью черный, сочетание черного с розово-золотыми элементами, а также черный корпус с имитацией древесной текстуры.