Обзор и тесты EUROCASE M2751. Корпус со стенкой из изогнутого стекла и тремя вентиляторами ARGB

Комплект включает пластиковые стяжки, различные типы винтов и системный динамик.
В этом корпусе такое исполнение изначально с завода выгодно обыгрывается подсветкой на трех комплектных вентиляторах и двух акцентных зонах в виде уголков, расположенных зеркально относительно друг друга. Один подчеркивает нижнюю грань спереди, а другой внутреннюю сверху.
Правая часть из стали, на ней можно выделить небольшую полосу вдоль передней и верхней стенок, а также боковая стенка. Снизу нанесен логотип бренда, а сверху выведены кнопки включения и перезагрузки, разъемы USB 3.0 Type-A, USB-C, спаренный аудиоразъем.
Кнопку перезагрузки у EUROCASE M2751 можно будет подключить не к материнской плате, а комплектному контроллеру. Так последовательными нажатиями на кнопку можно будет переключать эффекты и цвета. Удобно и можно работать без программного обеспечения, при этом сам контроллер дает возможность добавить еще элементов с ARGB.
На правой стенке две зоны с вентиляционными решетками. Одна в районе расположения блока питания, а вторая напротив шасси с двумя предустановленными реверсивными вентиляторами. С учетом того, что у три стенки из стекла, основной объем воздуха будет поступать отсюда.
Дополнительно к этому есть вентиляционная решетка на основании. Эта часть сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением. Ножки пластиковые, передняя занимает всю ширину и две раздельные в тыльной части.
На задней стенке пять заглушек под платы расширения, четыре из них штампованные и не предполагают повторную установку после снятия, а одна съемная. Есть общая прижимная планка, фиксируемая накатанным винтом.
Блок питания развернут вертикально и находится в нижней части. Выше него зона с вентиляционной решеткой, на которой находятся три винта, удерживающие стойку для дисков. Рядом с вырезом под панель портов ввода/вывода материнской платы предустановлен 120 мм вентилятор и для него предусмотрели возможность изменения положения в пределах одного сантиметра вверх/вниз.
Габариты корпуса 355х275х340 мм, для сравнения у старшей модели 394х275х340 мм. Отличия у них по высоте.
После этого небольшим надавливанием изнутри снизу, выщелкиваем боковую стенку. Не сложно, но не нужно торопиться и стоит быть аккуратным. Правая сдвигом из пазов и снятия двух накатанных винтов. После этого получаем полный доступ ко всем частям корпуса.
Стойка материнской платы рассчитана на форматы mini-ITX и Micro-ATX. Из-за размещения блока питания за ней, она немного смещена. Так решается несколько моментов, помимо дополнительного места для кабелей, аксессуаров и накопителей, так установленные вентиляторы на боковом шасси не перекрывают зону установки видеокарты, а тут можно установить графический ускоритель длиной до 330 мм.
На боковой стенке стоят реверсивные вентиляторы, нагоняющие холодный воздух внутрь, а тыловой направляет уже горячий воздух из корпуса. У всех скорость оборотов регулируется общей группой через контроллер. Он же отвечает за эффекты и цвета подсветки.
Выполнен он в виде компактной печатной платы с клейкой основы для фиксации на свободном участке внутренней стороны стойки. По краям распределены разъемы 5В ARGB и 4-пиновый PWM. У него есть два выходных кабеля с ARGB и PWM, которые опционально подключаются к соответствующим разъемам на материнской плате. При этом PWM подключать настоятельно рекомендую для того, чтобы скорость оборотов менялась автоматически в зависимости от температуры процессора/видеокарты.
Без этого будут крутится на максимальных оборотах. А вот ARGB уже на свой выбор, можно подключить к двухштырьковому разъему контроллера провод от кнопки перезагрузки и переключать эффекты последовательным нажатием на кнопку на корпусе. Для работы требует обязательного подключения питания через SATA-разъем.
Блок питания повернут вертикально. Проблем при работе с модульным подключением кабелей не было. Под блоком питания можно спрятать один накопитель типоразмера 2.5 дюйма.
Проблем в ходе сборки в нем не возникает. Достаточно продуманное шасси со свободным доступом ко всем компонентам. После завершения возвращаем стенки и система готова к работе.
Используются закаленные стекла, устойчивые к появлению царапин. Но при касании могут оставаться следы пальцев. Легко удаляются вискозными салфетками.
Замер шума с расстояния 15 сантиметров на максимальных оборотах с установленными стенками.
Нагрев велся с процессором Intel Core Ultra 5 225 в условиях корпуса с закрытыми боковыми стенками.