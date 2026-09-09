Обзор и тесты EUROCASE M2751. Корпус со стенкой из изогнутого стекла и тремя вентиляторами ARGB

На прошлой неделе проводили сборку и тесты в корпусе EUROCASE A2751 с трехсторонним панорамным остеклением, четырьмя ARGB-вентиляторами и контроллером в комплекте. Сегодня детально рассмотрим EUROCASE M2751, относящийся к той же серии, но отличающийся габаритами и рассчитанным на игровые сборки с материнскими платами Micro-ATX. С учетом того, что чаще всего в разъемы PCI-E подключается только одна видеокарта, а остальные остаются свободными, такие компактные системы не будут уступать в быстродействии, диапазоне рабочих температур и наборе интерфейсов.

Комплектация

Коробка из транспортировочного картона с изображением, данными по характеристикам и производителю. На стеклянные стенки корпуса нанесены защитные пленки, сам корпус зафиксирован палетом из вспененного полиэтилена.

Комплект включает пластиковые стяжки, различные типы винтов и системный динамик.

Внешний вид

Отличительной его особенностью стали три стенки из закаленного стекла, при этом левая и передняя выполнены цельным элементом из загнутого стекла. Как итог, основная часть идет без рамок и стальных уголков и все внимание акцентируется только на сборке.

В этом корпусе такое исполнение изначально с завода выгодно обыгрывается подсветкой на трех комплектных вентиляторах и двух акцентных зонах в виде уголков, расположенных зеркально относительно друг друга. Один подчеркивает нижнюю грань спереди, а другой внутреннюю сверху.

Правая часть из стали, на ней можно выделить небольшую полосу вдоль передней и верхней стенок, а также боковая стенка. Снизу нанесен логотип бренда, а сверху выведены кнопки включения и перезагрузки, разъемы USB 3.0 Type-A, USB-C, спаренный аудиоразъем.

Кнопку перезагрузки у EUROCASE M2751 можно будет подключить не к материнской плате, а комплектному контроллеру. Так последовательными нажатиями на кнопку можно будет переключать эффекты и цвета. Удобно и можно работать без программного обеспечения, при этом сам контроллер дает возможность добавить еще элементов с ARGB.

На правой стенке две зоны с вентиляционными решетками. Одна в районе расположения блока питания, а вторая напротив шасси с двумя предустановленными реверсивными вентиляторами. С учетом того, что у три стенки из стекла, основной объем воздуха будет поступать отсюда.

Дополнительно к этому есть вентиляционная решетка на основании. Эта часть сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением. Ножки пластиковые, передняя занимает всю ширину и две раздельные в тыльной части.

На задней стенке пять заглушек под платы расширения, четыре из них штампованные и не предполагают повторную установку после снятия, а одна съемная. Есть общая прижимная планка, фиксируемая накатанным винтом.

Блок питания развернут вертикально и находится в нижней части. Выше него зона с вентиляционной решеткой, на которой находятся три винта, удерживающие стойку для дисков. Рядом с вырезом под панель портов ввода/вывода материнской платы предустановлен 120 мм вентилятор и для него предусмотрели возможность изменения положения в пределах одного сантиметра вверх/вниз.

Габариты корпуса 355х275х340 мм, для сравнения у старшей модели 394х275х340 мм. Отличия у них по высоте.

Внутренняя часть

С завода у EUROCASE M2751 между изогнутым стеклом и верхней стенкой поставлены проставки из прозрачного силикона, задача которых предотвратить возможные повреждения при транспортировке. В обычной эксплуатации они будут не нужны, поэтому при разборе снимаем. Схема снятия следующая, для начала убираются два накатанных винта на верхней стенке. Получаем доступ к уголкам боковой стенки, откручиваем крестовой отверткой.

После этого небольшим надавливанием изнутри снизу, выщелкиваем боковую стенку. Не сложно, но не нужно торопиться и стоит быть аккуратным. Правая сдвигом из пазов и снятия двух накатанных винтов. После этого получаем полный доступ ко всем частям корпуса.

Стойка материнской платы рассчитана на форматы mini-ITX и Micro-ATX. Из-за размещения блока питания за ней, она немного смещена. Так решается несколько моментов, помимо дополнительного места для кабелей, аксессуаров и накопителей, так установленные вентиляторы на боковом шасси не перекрывают зону установки видеокарты, а тут можно установить графический ускоритель длиной до 330 мм.

На боковой стенке стоят реверсивные вентиляторы, нагоняющие холодный воздух внутрь, а тыловой направляет уже горячий воздух из корпуса. У всех скорость оборотов регулируется общей группой через контроллер. Он же отвечает за эффекты и цвета подсветки.

Выполнен он в виде компактной печатной платы с клейкой основы для фиксации на свободном участке внутренней стороны стойки. По краям распределены разъемы 5В ARGB и 4-пиновый PWM. У него есть два выходных кабеля с ARGB и PWM, которые опционально подключаются к соответствующим разъемам на материнской плате. При этом PWM подключать настоятельно рекомендую для того, чтобы скорость оборотов менялась автоматически в зависимости от температуры процессора/видеокарты.

Без этого будут крутится на максимальных оборотах. А вот ARGB уже на свой выбор, можно подключить к двухштырьковому разъему контроллера провод от кнопки перезагрузки и переключать эффекты последовательным нажатием на кнопку на корпусе. Для работы требует обязательного подключения питания через SATA-разъем.

Блок питания повернут вертикально. Проблем при работе с модульным подключением кабелей не было. Под блоком питания можно спрятать один накопитель типоразмера 2.5 дюйма.Еще один на съемный кронштейн выше. Сам кронштейн можно использовать также для крепления контроллера и как крышку для скрытия лишней длины интерфейсных и питающих кабелей. При сборке ее можно снять, а при завершении установить обратно.Для аккуратной укладки кабелей на внутренней части по периметру распределены ушки под стяжки. В комплекте производитель предлагает пластиковые стяжки, они не предполагают повторное использование. Вместо них можно использовать отдельно приобретаемые и не дорогие от Filum, часто применяем их в сборках.

Проблем в ходе сборки в нем не возникает. Достаточно продуманное шасси со свободным доступом ко всем компонентам. После завершения возвращаем стенки и система готова к работе.

Пример работы подсветки

Используются закаленные стекла, устойчивые к появлению царапин. Но при касании могут оставаться следы пальцев. Легко удаляются вискозными салфетками.

Тесты

Замер шума с расстояния 15 сантиметров на максимальных оборотах со снятыми боковыми стенками.

Замер шума с расстояния 15 сантиметров на максимальных оборотах с установленными стенками.

Нагрев велся с процессором Intel Core Ultra 5 225 в условиях корпуса с закрытыми боковыми стенками.

Итоги

EUROCASE M2751 – компактный корпус «аквариум» с цельной стенкой из изогнутого стекла, комплектным контроллером управления подсветкой и оборотами вентиляторов, а также двух акцентных зон. Создан для эффектных сборок с материнской платой mATX и видеокартой до 330 мм. Изначально укомплектован двумя реверсивными и одним обычным вентиляторов, обеспечивающими движение воздуха внутри корпуса. Из минусов отмечу отсутствие противопылевого фильтра на боковой стенке.