Обзор и тесты EUROCASE M2751. Корпус со стенкой из изогнутого стекла и тремя вентиляторами ARGB

На прошлой неделе проводили сборку и тесты в корпусе EUROCASE A2751 с трехсторонним панорамным остеклением, четырьмя ARGB-вентиляторами и контроллером в комплекте. Сегодня детально рассмотрим EUROCASE M2751, относящийся к той же серии, но отличающийся габаритами и рассчитанным на игровые сборки с материнскими платами Micro-ATX. С учетом того, что чаще всего в разъемы PCI-E подключается только одна видеокарта, а остальные остаются свободными, такие компактные системы не будут уступать в быстродействии, диапазоне рабочих температур и наборе интерфейсов.

Обзор и тесты EUROCASE M2751

Комплектация

Коробка из транспортировочного картона с изображением, данными по характеристикам и производителю. На стеклянные стенки корпуса нанесены защитные пленки, сам корпус зафиксирован палетом из вспененного полиэтилена.

комплектация EUROCASE M2751

Комплект включает пластиковые стяжки, различные типы винтов и системный динамик.

комплектация EUROCASE M2751

Внешний вид

Отличительной его особенностью стали три стенки из закаленного стекла, при этом левая и передняя выполнены цельным элементом из загнутого стекла. Как итог, основная часть идет без рамок и стальных уголков и все внимание акцентируется только на сборке.

внешний вид EUROCASE M2751

В этом корпусе такое исполнение изначально с завода выгодно обыгрывается подсветкой на трех комплектных вентиляторах и двух акцентных зонах в виде уголков, расположенных зеркально относительно друг друга. Один подчеркивает нижнюю грань спереди, а другой внутреннюю сверху.

внешний вид EUROCASE M2751

Правая часть из стали, на ней можно выделить небольшую полосу вдоль передней и верхней стенок, а также боковая стенка. Снизу нанесен логотип бренда, а сверху выведены кнопки включения и перезагрузки, разъемы USB 3.0 Type-A, USB-C, спаренный аудиоразъем.

внешний вид EUROCASE M2751

Кнопку перезагрузки у EUROCASE M2751 можно будет подключить не к материнской плате, а комплектному контроллеру. Так последовательными нажатиями на кнопку можно будет переключать эффекты и цвета. Удобно и можно работать без программного обеспечения, при этом сам контроллер дает возможность добавить еще элементов с ARGB.

внешний вид EUROCASE M2751

На правой стенке две зоны с вентиляционными решетками. Одна в районе расположения блока питания, а вторая напротив шасси с двумя предустановленными реверсивными вентиляторами. С учетом того, что у три стенки из стекла, основной объем воздуха будет поступать отсюда.

внешний вид EUROCASE M2751

Дополнительно к этому есть вентиляционная решетка на основании. Эта часть сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением. Ножки пластиковые, передняя занимает всю ширину и две раздельные в тыльной части.

внешний вид EUROCASE M2751

На задней стенке пять заглушек под платы расширения, четыре из них штампованные и не предполагают повторную установку после снятия, а одна съемная. Есть общая прижимная планка, фиксируемая накатанным винтом.

внешний вид EUROCASE M2751

Блок питания развернут вертикально и находится в нижней части. Выше него зона с вентиляционной решеткой, на которой находятся три винта, удерживающие стойку для дисков. Рядом с вырезом под панель портов ввода/вывода материнской платы предустановлен 120 мм вентилятор и для него предусмотрели возможность изменения положения в пределах одного сантиметра вверх/вниз.

внешний вид EUROCASE M2751

Габариты корпуса 355х275х340 мм, для сравнения у старшей модели 394х275х340 мм. Отличия у них по высоте.

внешний вид EUROCASE M2751

Внутренняя часть

С завода у EUROCASE M2751 между изогнутым стеклом и верхней стенкой поставлены проставки из прозрачного силикона, задача которых предотвратить возможные повреждения при транспортировке. В обычной эксплуатации они будут не нужны, поэтому при разборе снимаем. Схема снятия следующая, для начала убираются два накатанных винта на верхней стенке. Получаем доступ к уголкам боковой стенки, откручиваем крестовой отверткой.

внутренняя часть EUROCASE M2751

После этого небольшим надавливанием изнутри снизу, выщелкиваем боковую стенку. Не сложно, но не нужно торопиться и стоит быть аккуратным. Правая сдвигом из пазов и снятия двух накатанных винтов. После этого получаем полный доступ ко всем частям корпуса.

внутренняя часть EUROCASE M2751

Стойка материнской платы рассчитана на форматы mini-ITX и Micro-ATX. Из-за размещения блока питания за ней, она немного смещена. Так решается несколько моментов, помимо дополнительного места для кабелей, аксессуаров и накопителей, так установленные вентиляторы на боковом шасси не перекрывают зону установки видеокарты, а тут можно установить графический ускоритель длиной до 330 мм.

внутренняя часть EUROCASE M2751

На боковой стенке стоят реверсивные вентиляторы, нагоняющие холодный воздух внутрь, а тыловой направляет уже горячий воздух из корпуса. У всех скорость оборотов регулируется общей группой через контроллер. Он же отвечает за эффекты и цвета подсветки.

внутренняя часть EUROCASE M2751

Выполнен он в виде компактной печатной платы с клейкой основы для фиксации на свободном участке внутренней стороны стойки. По краям распределены разъемы 5В ARGB и 4-пиновый PWM. У него есть два выходных кабеля с ARGB и PWM, которые опционально подключаются к соответствующим разъемам на материнской плате. При этом PWM подключать настоятельно рекомендую для того, чтобы скорость оборотов менялась автоматически в зависимости от температуры процессора/видеокарты.

внутренняя часть EUROCASE M2751

Без этого будут крутится на максимальных оборотах. А вот ARGB уже на свой выбор, можно подключить к двухштырьковому разъему контроллера провод от кнопки перезагрузки и переключать эффекты последовательным нажатием на кнопку на корпусе. Для работы требует обязательного подключения питания через SATA-разъем.

внутренняя часть EUROCASE M2751

Блок питания повернут вертикально. Проблем при работе с модульным подключением кабелей не было. Под блоком питания можно спрятать один накопитель типоразмера 2.5 дюйма.
внутренняя часть EUROCASE M2751 внутренняя часть EUROCASE M2751
Еще один на съемный кронштейн выше. Сам кронштейн можно использовать также для крепления контроллера и как крышку для скрытия лишней длины интерфейсных и питающих кабелей. При сборке ее можно снять, а при завершении установить обратно.
внутренняя часть EUROCASE M2751 внутренняя часть EUROCASE M2751
Для аккуратной укладки кабелей на внутренней части по периметру распределены ушки под стяжки. В комплекте производитель предлагает пластиковые стяжки, они не предполагают повторное использование. Вместо них можно использовать отдельно приобретаемые и не дорогие от Filum, часто применяем их в сборках.

внутренняя часть EUROCASE M2751

Проблем в ходе сборки в нем не возникает. Достаточно продуманное шасси со свободным доступом ко всем компонентам. После завершения возвращаем стенки и система готова к работе.

внутренняя часть EUROCASE M2751

Используются закаленные стекла, устойчивые к появлению царапин. Но при касании могут оставаться следы пальцев. Легко удаляются вискозными салфетками.

Пример работы подсветки

сборка EUROCASE M2751

сборка EUROCASE M2751

Тесты

Замер шума с расстояния 15 сантиметров на максимальных оборотах со снятыми боковыми стенками.

замер шума EUROCASE M2751

Замер шума с расстояния 15 сантиметров на максимальных оборотах с установленными стенками.

замер шума EUROCASE M2751

Нагрев велся с процессором Intel Core Ultra 5 225 в условиях корпуса с закрытыми боковыми стенками.

тесты EUROCASE M2751

Итоги

EUROCASE M2751 – компактный корпус «аквариум» с цельной стенкой из изогнутого стекла, комплектным контроллером управления подсветкой и оборотами вентиляторов, а также двух акцентных зон. Создан для эффектных сборок с материнской платой mATX и видеокартой до 330 мм. Изначально укомплектован двумя реверсивными и одним обычным вентиляторов, обеспечивающими движение воздуха внутри корпуса. Из минусов отмечу отсутствие противопылевого фильтра на боковой стенке.
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