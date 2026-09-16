Представлен мини-ПК Peladn WO5 на Ryzen 5 3500U

Компания Peladn пополнила ассортимент компактных ПК моделью WO5, которая базируется на 4-ядерном 8-поточном процессоре AMD Ryzen 5 3500U на архитектуре Zen+ с тактовой частотой от 2,1 ГГц до 3,7 ГГц, встроенным графическим адаптером Radeon Vega 8 и энергопотреблением 15 Вт. Новинку также оснастили 8 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4-2666, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, разъемом M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой SATA-накопителей, дополнительным слотом M.2 2242 SATA, двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A, интерфейсом USB-C (DisplayPort 1.4 и поддержка 4K/60 Гц) и аудиогнездом спереди, двумя разъемами HDMI 2.0, гигабитным портом Ethernet и двумя интерфейсами USB 2.0 сзади, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Цена мини-ПК составила эквивалент 230 долларов.

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