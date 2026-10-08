Представлен компактный ПК Primax Spation с GeForce RTX 5070 Ti

Компания Primax пополнила ассортимент настольных компьютеров своей первой моделью, которая получила название Spation. Она может похвастаться небольшими габаритами, сравнимыми с Xbox Series X, и довольно производительным железом внутри. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 9800X3D с тактовой частотой от 4,7 до 5,2 ГГц, дискретным графическим адаптером AMD Radeon RX 9070 XT или NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti на выбор, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, блоком питания SFX мощностью 1000 Вт, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, шестью интерфейсами USB-A и одним портом USB4. Цены на конфигурации пока не объявлены.