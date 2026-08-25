Представлен мини-ПК Peladn WO7 на Ryzen 5 6600H

Компания Peladn объявила о выходе компактного компьютера WO7, заключенного в корпусе с габаритами 130:127:46,9 мм, объемом около 0,75 литра и массой 500 граммов. Новинка также характеризуется 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 6600H с тактовой частотой от 3,3 до 4,5 ГГц и встроенной графикой Radeon 660M с 6 вычислительными блоками RDNA 2, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-6400, двумя слотами M.2 с поддержкой PCIe 4.0 ×4, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, тремя портами USB-A со скоростью до 10 Гбит/с, разъемами USB-C 10 Гбит/с с поддержкой DP Alt Mode и USB-A со скоростью 480 Мбит/с, двумя гигабитными портами Ethernet, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена мини-ПК пока не объявлена.