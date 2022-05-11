Chieftec выпускает бюджетные блоки питания серии Value

Компания Chieftec объявила о выпуске бюджетных блоков питания серии Value. Модели APB-600B8 и APB-700B8 относятся к новой и современной бюджетной серии блоков питания Chieftec Value. По словам производителя, линейка в целом является одной из лучших среди всех представленных на рынке решений по соотношению цена/качество/эффективность.

Блоки питания имеют широкий набор разъемов и встроенные длинные кабели, что упрощает сборку системы. Кроме всего прочего, в них установлен тихий 120-мм вентилятор с терморегуляцией, что позволяет блокам не издавать лишнего шума даже при полной загрузке системы и обеспечивать реальную заявленную выходную мощность. Новые модели сертифицированы CE, CB, TUV, EAC, AFC, UVP, OVP, SCP, SIP, OPP и могут стать подходящим выбором для недорогого домашнего или офисного ПК. Информация о стоимости блоков питания APB-600B8 и APB-700B8 не раскрыты.