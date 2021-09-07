Chieftronic представила большой игровой коврик Halo A-RGB

Компания Chieftronic объявила о выпуске игрового коврика Halo A-RGB.

Коврик для мыши Halo A-RGB от Chieftronic выводит технологию управления A-RGB-синхронизацией через программное обеспечение материнской платы и поддерживается большинством программ, таких как ASUS AURA SYNC, MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC, GIGABYTE RGB FUSION.

Коврик Halo A-RGB предлагает большую поверхность размером 800 на 300 мм. Он имеет тканевое покрытие с противоскользящим основанием. Кроме того, коврик защищен от попадания влаги и легко чистится.

A-RGB подсветка реализована по всем сторонам коврика. Подключается он с помощью кабеля длиной 2,7 метра.

Доступность и стоимость игрового коврика Halo A-RGB не раскрыты.

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