Читалки на E Ink Print Color очень дорогие

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что в продажу поступят электронные читалки на новых дисплеях E Ink Print Color. Главная особенность данного дисплея в том, что он выполнен на электронных чернилах, но при этом обладает цветной палитрой, чего ранее не было. Ранее все компании выпускали устройства с черно-белыми дисплеями. Теперь гаджеты с E Ink Print Color попали в продажу и оказалось, что такого рода дисплей стоит достаточно дорого и при этом требует от производителя просто массу времени для производства. В итоге цена на новые читалки очень высокая. Слишком высокая, чтобы пользователь отказался от покупки планшета в угоду новым технологиям и убогому набору возможностей новой читалки.