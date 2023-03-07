Что такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбуком

Пару лет назад в момент выхода операционной системы HarmonyOS 2.0, Huawei начала внедрять свои актуальные девайсы функцией «Суперустройство». Она была призвана убрать границы между устройствами, связав их в одну общую цепочку. Весь потенциал задумки еще не раскрыт, но то, что сейчас есть уже впечатляет. В данном материале мы пройдемся по наиболее интересным возможностям функции «Суперустройство», способные повысить продуктивность при работе за ноутбуком.

Функция «Суперустройство» работает совместно с ноутбуками Huawei MateBook, планшетами Huawei MatePad, мониторами Huawei MateView и смартфонами Huawei. Все устройства можно подключить друг к другу по отдельности или одновременно. С полным перечнем поддерживаемых гаджетов можно ознакомиться по этой ссылке Прелесть данной функции заключается в том, что все работает по воздуху, а первичная настройка занимает считанные секунды. Huawei заморочилась и создала собственный протокол Cast+, позволяющий транслировать изображение в высоком качестве с минимальной задержкой и тратой небольшого объема памяти.Все взаимодействия происходят через фирменную утилиту PC Manager. В ее меню слева в разделе «Мои устройства» можно произвести подключение к гаджету нужного типа: смартфону, планшету или монитору. Поиск устройства занимает считанные секунды. Если рядом нет надёжного Wi-Fi, способный обеспечить высокую скорость передачи данных, то всегда можно подключиться к устройству по-старинке через кабель.

Ноутбук и смартфон

Связка ноутбука и смартфона от Huawei позволяет быстро перекидывать файлы через Huawei Share, производить в одно касание резервное копирование данных и транслировать изображение экрана смартфона на ноутбук через функцию «Мультиэкран».Передача файлов реализована крайне понятным образом. В PC Manager есть пункт «Доступ к файлам на телефоне». При нажатии на нее открывается корневая папка смартфона и после чего можно без всяких прелюдий скидывать документы со смартфона на ноутбук или наоборот.

В PC Manager по какой-то причине пункты резервного копирования фото и видео выведены, как «Резервное копирова…». Видимо, верстка сдала сбой, проблема несерьёзная и в одном из следующих обновлений ее должны поправить. Чтобы произвести резервное копирование, нужно выбрать необходимый раздел с фото или видео и подтвердить запрос на смартфоне, нажав на кнопку «Разрешить». После этого можно будет выбрать любые изображения или видео, сохраненные в смартфоне.

Функция «Мультиэкран» устроена предельно просто. Нужно также нажать на соответствующий раздел в PC Manager и через мгновение на рабочем столе отобразится экран смартфона. Управлять им можно прямо с ноутбука с помощью клавиатуры, тачпада или сенсорного экрана, если такой имеется. Причем таким образом можно осуществлять абсолютно любые действия, хоть отправлять сообщение или осуществлять звонки.Также через мультиэкран можно с ноутбука перекидывать файлы, причем в обе стороны. Для этого нужно перетянуть файл на экран смартфона или наоборот из него.

Ноутбук и планшет

Обычно к планшету относятся, как к устройству, которое используют в основном для развлечений и все его возможности в таком случае ограничиваются в запуске игр или просмотре видео. Функция же «Суперустройство» сильно расширяет данный перечень, превращая любой планшет Huawei MatePad в полноценный рабочий инструмент. В PC Manager всего предусмотрено три режима работы планшета: проекция, расширение и взаимодействие.Проекция дает возможность дублировать изображение с экрана ноутбука. Благодаря этому можно, к примеру, рисовать через планшет в полноценном десктопном Photoshop. Если у вас есть стилус M-Pencil, то делать это будет еще проще.

Расширение позволяет использовать планшет в качестве второго монитора. Разумеется, это сильно упрощает работу. Таким образом, на него можно вывести ряд нужных программ или же просто запустить какой-нибудь сериал.

И, наконец, при режиме взаимодействие можно просто перебрасывать файлы с планшета на ноутбук или же наоборот. В таком случае планшет не выходит из HarmonyOS.

Ноутбук и монитор

Не все знают, но у Huawei есть собственный монитор, который называется MateView. Он имеет экран на 28.2 дюйма с 4K+ разрешением и соотношением сторон 3:2. Цветовой охват соответствует стандарту DCI-P3. Пиковая яркость составляет 500 нит. Еще данный монитор обладает большой металлической ножкой со встроенными стереодинамиками и NFC меткой для быстрого подключения к нему смартфона.Помимо того, что MateView можно подключить к ноутбуку по кабелю USB Type-C, сделать тоже самое можно по беспроводному методу через ту же утилиту PC Manager. Задержка при этом будет практически отсутствовать.При желании в пару к монитору и ноутбуку можно еще подключить планшет. Единственное, в таком случае ноутбук придется присоединить по кабелю.

Итоги

Функция «Суперустройство» показала свою реальную пользу в работе. Она позволила пользоваться несколькими гаджетами в одной цепочке, как единым целым и на деле показала, что смысл покупать несколько устройств одного бренда ради «бонусов» экосистемы определенно есть.