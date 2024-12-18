Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)

Мы детально протестировали игровой ноутбук Gigabyte G6X, оснащенный процессором Intel Core i7 13650HX и дискретной мобильной графикой NVIDIA GeForce RTX 4050 | модель G6X 9MG (2024). Это сбалансированное решение в доступном ценовом сегменте, обеспечивающее требуемый уровень быстродействия в играх и мультимедийных приложениях, позволяющий комфортно работать с графическими приложениями, а также монтировать видеоролики.

Комплектация

В комплект поставки входят собственно ноутбук, блок питания мощностью 180 Вт, руководство пользователя, гарантийный талон и коробка для транспортировки изделия.

Внешний вид

Выполнен в стильном корпусе с матовым покрытием. На крышку нанесен схематичный рисунок и логотип бренда. Корпус и составные части ноутбука выполнены из металла и пластика.

Качество сборки высокое, все элементы плотно подогнаны к друг другу. Конструкция прочная. При этом крышку с экраном можно открыть легко одной рукой, а сами петли хорошо отрегулированы, удерживая ее в любом из выбранных положений.

На боковой поверхности корпуса справа и слева расположены вентиляционные отверстия, используемые для отвода теплого воздуха. Забор осуществляется через решетку большой площади на основании. Для обеспечения свободного доступа к ней, по периметру размещены прорезиненные ножки, оставляющие зазор при размещении на столе или другой ровной поверхности.

Порты ввода/вывода у модели G6X распределены по боковым граням. Слева – порт USB 3.1 Gen1 и комбинированный TRS аудиоразъем, справа – порт USB 3.2 Gen2 (исполнение Type-C, поддерживается функция PowerDelivery 3.0) и порт USB 3.2 Gen2, сзади – розетка RJ-45, порт HDMI, порт USB 3.2 Gen2 (исполнение Type-C, функционал DisplayPort 1.4) и разъем для подключения силового кабеля блока питания.

Эти интерфейсы чаще всего используются только при стационарном размещении на организованном рабочем месте с проводным доступом в сеть, внешним монитором и такое расположение упростит аккуратную организацию подвода кабелей.

Клавиатура полноразмерная с цифровым блоком. Верхний ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие в сочетание с зажатой клавишей FN. У используемых тут переключателей хорошая тактильная отзывчивость. Ход клавиш до момента срабатывания 1,5 мм. Доступна подсветка с регулируемым уровнем яркости и выбором цвета.

Внутренняя часть

Ноутбук оснащен двумя динамиками, расположенными снизу. Мощность по 2 Вт, поддерживается технология Dolby Atmos .Модель GIGABYTE G6X оснащена фирменной системой охлаждения WINDFORCE. Состоит она из двух вентиляторов, расположенных по краям, пяти медных трубок, воздушных каналов 3D VortX, а также радиаторов с оребрением. Данная система охлаждения поддерживает тонкие настройки, предусмотрена возможность активации нескольких заводских профилей для различных режимов работы.

Дисплей

Обе планки оперативной памяти от Crusial. Установленный системный М.2-накопитель поставляется вместе с термоинтерфейсом, пользователю также доступен дополнительный M.2-разъем, позволяющий расширить дисковое пространство.Изображение выводится на 16-дюймовый экран с матрицей IPS. Разрешение 1920х1200 пикселей с соотношением сторон 16:10. Поддерживается частота обновления 165 Гц. У экрана широкие углы обзора, высокая яркость, которая, согласно измерениям с помощью калибратора, составила 360 кд/м2.

Экран хорошо себя показал в динамичных играх, при просмотре фильмов, а также во время типовой работы. За время тестовой эксплуатации мы смогли оценить его характеристики при обработке фото в пакете Adobe Lightroom и монтаже видеороликов.

Платформа

Протестированный нами ноутбук оснащён процессором Intel Core i7 13650HX с шестью высокопроизводительными P-ядрами, работающими на частоте до 4,9 ГГц и восемью энергоэффективными E-ядрами с тактовой частотой до 3,6 ГГц. Термопакет TDP – 55 Вт и в пике до 157 Вт.

16 Гбайт оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой 5600 МГц таймингами 22-16-16-31. Работает в двухканальном режиме.

Быстрый накопитель объемом 1 Тбайт разделен на два раздела по 512 Гбайт каждый. Запускается система и ПО быстро.

Дискретная мобильная графика NVIDIA GeForce RTX 4050 с GDDR6 памятью объемом 6 Гбайт.

Тесты в играх

Для начала CyberPunk 2077 с ультравысоким качеством давал стабильную частоту кадров выше 70 FPS.

В Red Dead Redemption 2 с ультравысокими настройками графики средняя частота также превышала 70 FPS.

Уровень шума

Такая связка в разрешении Full HD обеспечит для игрока стабильную частоту обновления кадров в играх (пресловутый фреймрейт) и четкое отображение графики.Замер уровня шума проводился на расстоянии 30 сантиметров. Для начала в автоматическом режиме.

В таком режиме работы вентиляторов системы охлаждения не слышно. Мы также замерили уровень шума в производительном режиме.

Аккумулятор

Программное обеспечение

На ноутбуке установлена аккумуляторная батарея емкостью 4730 мА·ч. При максимальной нагрузке и высоким уровнем яркости дисплея ноутбук непрерывно работал 2 часа 15 минут. Просмотр фильмов – 5 часов 20 минут, умеренная нагрузка (офисные приложения, набор текста) – 7 часов 10 минут. Заряжать ноутбук можно как от комплектного адаптера, так и PowerDelivery 3.0 через USB-C, однако суммарное время до полной зарядки будет зависеть от уровня нагрузки системы в процессе зарядки.Поддерживается управление с помощью фирменного пакета приложений GIGABYTE Control Center. Он позволяет вести мониторинг работы системы и компонентов, включить и отключить тачпад, камеру, кнопку WIN и многое другое. Доступны четыре режима – авто, максимум, ручной и IQST.

Меняется яркость и эффект подсветки, а также цветовая гамма.

Программирование клавиш с выбором макросов.

Управление энергосбережением и зарядкой.

Итоги

GIGABYTE G6X – сбалансированный по характеристикам и доступный по цене игровой ноутбук хорошо зарекомендовал себя в играх формата Full HD, а также в приложениях для создания/обработки всевозможного цифрового медиаконтента. Яркий экран с высокой частотой обновления, скоростной накопитель и дополнительный разъем для установки дополнительного М.2 накопителя, низкий уровень шума, длительное время автономной работы и поддержка технологии зарядки PD 3.0, необходимый для работы набор портов ввода/вывода, а также их распределение по боковым граням, скоростной модуль Wi-Fi 6e, клавиатура с управляемой подсветкой, высокое качество исполнения корпуса.