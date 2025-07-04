Компания E Ink выпустила тачпад для ноутбуков на электронных чернилах

Компания E Ink представила новую сенсорную панель для ноутбуков, выполненную на основе электронной бумаги — той самой технологии, которая используется в электронных книгах. Хотя идея превратить трекпад в дополнительный экран не нова, E Ink предлагает не просто дублировать рабочий стол, а сделать из тачпада отдельное пространство, специально предназначенное для взаимодействия с ИИ. На опубликованном рендере показан ноутбук с цветным сенсорным тачпадом, аналогичным тем, что используются в цветных ридерах, например, Amazon Kindle Colorsoft. В отличие от стандартных решений, E Ink предлагает использовать этот экран не как продолжение основного дисплея, а как отдельную зону, где можно, например, просматривать краткие ИИ-выжимки текста, над которым вы работаете, или вести постоянный диалог с чат-ботом без необходимости переключаться между окнами.

Похожий подход уже применяли, например, в ноутбуках от Asus, где трекпады выполняли функцию второго экрана. Но они, как правило, используют небольшие LCD-дисплеи, которые плохо подходят для работы с полноразмерными приложениями, а также потребляют много энергии и могут отвлекать. Электронная бумага, напротив, идеально подходит для отображения текста, не мерцает, не слепит и потребляет энергию только при обновлении изображения. Также экран на базе E Ink может использоваться для вывода уведомлений, управления воспроизведением контента, прогноза погоды или быстрого доступа к часто используемым функциям.
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